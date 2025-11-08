Truy nã 'đạo chích' chuyên trộm xe máy, điện thoại tại quán net

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông tin, vừa ra quyết định truy nã Trần Hoài Nam (SN 1997, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản. Nam bị cáo buộc lấy cắp xe máy và điện thoại của khách tại một quán Internet rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Hoài Nam (sinh năm 1997; nơi ở phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Hoài Nam cùng Quyết định truy nã.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 16/3/2021, tại một quán Internet trên phố Tân Khai (phường Vĩnh Hưng), lợi dụng việc khách ngồi cạnh ngủ quên, Nam đã lén trộm xe máy Honda Wave, điện thoại di động và túi xách của nạn nhân.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quyết định truy nã bị can Trần Hoài Nam.

Công an TP Hà Nội đề nghị, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Trần Hoài Nam, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội, số điện thoại 0945.353.689, hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.