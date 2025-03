Truy nã 'Dũng AK' gây rối, cố ý gây thương tích ở trung tâm tiệc cưới

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Ngô Văn Dũng (tức "Dũng AK", SN 1995, ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Dũng liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 22/6/2024 tại Trung tâm tiệc cưới White Palace (tọa lạc phường 9, quận Phú Nhuận), bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quá trình điều tra, Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị người dân khi phát hiện Dũng hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng, thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an gần nhất.

Đối tượng Dũng.

Đề nghị gia đình vận động, thuyết phục đối tượng nhận thức được hành vi của mình, nhanh chóng đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Phòng CSHS Công an TP.HCM (Đội 3 - PC02) địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.