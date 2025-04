Truy nã nguy hiểm nam thanh niên 18 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Vũ An Thái (SN 2007; trú tại phường Tượng Lĩnh, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/11/2024, Vũ An Thái cùng một số đối tượng đã có hành vi gây rối trật tự công cộng trên các đoạn đường giao thông thuộc xã Đội Bình và xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Truy nã Vũ An Thái.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 31/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ An Thái về tội về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tuy nhiên, đối tượng Vũ An Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện không rõ đang ở đâu.

Nếu phát hiện đối tượng Vũ An Thái ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0376.478.798), cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết theo quy định pháp luật.