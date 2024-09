Truy tìm giám đốc chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Đoàn Văn Bắc (SN 1987, ngụ khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Đoàn Văn Bắc là người đại diện pháp luật Công ty TNHH thương mại Tâm An T.N, tọa lạc tại khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương. Khoảng tháng 11/2020, thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp găng tay y tế, Đoàn Văn Bắc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 4,8 tỷ đồng . Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra xác định Đoàn Văn Bắc đã đi khỏi nơi cư trú, không rõ đang làm gì, ở đâu. Đối tượng Đoàn Văn Bắc. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin về Đoàn Văn Bắc đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: 681 Cách mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại 0693.509.265 hoặc liên hệ điều tra viên Võ Duy Linh để phối hợp xử lý.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/truy-tim-giam-doc-chiem-doat-4-8-ty-dong-i744482/