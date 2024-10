Truy tố 17 bị can trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án "Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Che giấu tội phạm" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.

Cụ thể, bị can Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị truy tố về 2 tội: “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Tùng. Ảnh: BCA.

Lê Thị Phượng (cựu Chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Nguyễn Văn Văn (cựu Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam); Lê Ngọc Tường (cựu Phó Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Mạnh Trường (cựu Chuyên viên Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm c, đ khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải); Trần Thanh Nhã (Lao động tự do); Vũ Hoàng Dũng (Lao động tự do); Nguyễn Mạnh Cương (Trưởng phòng Thương mại điện tử Công ty cổ phần thương mại hàng không Vietjet); Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan); Bùi Đăng Khoa (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du ngoạn thế giới); Trương Thị Mỹ Dung (Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Du lịch Ánh Sao Thiên); Phạm Quốc Thắng (Giám đốc Công ty TNHH PNR) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Văn và Lê Ngọc Tường (bên phải).

Bị can Trần Thị Ngân (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ana Travel) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Minh Phụng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch và Xây dựng Gia Huy) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo điểm đ, e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Xuân Thông (nguyên cán bộ Công an) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm, theo khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự.

VKSND tối cao quyết định truy tố 17 bị can trên ra trước TAND thành phố Hà Nội để xét xử.

VKSND tối cao phân công VKSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng, chống dịch.

Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số Bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.

Lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước và chức vụ, quyền hạn được giao, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành phố đã thỏa thuận đưa/nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại các địa phương;

Trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thỏa thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa hối lộ/nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân (khách lẻ) về trên các chuyến bay đơn lẻ;

Có bị can lợi dụng vị trí công tác hướng dẫn, xúi giục người liên quan khai báo gian dối, che giấu tội phạm, gây cản trở việc điều tra, làm rõ tội phạm của Cơ quan chức năng.

Trong các bị can trên, bị can Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, đã nhận hối lộ 3 lần tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng của ông Lê Văn Nghĩa. Ngoài ra, bị can Trần Tùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện 7 chuyến bay của bà Bùi Thị Kim Phụng, hưởng lợi số tiền hơn 3,2 tỷ đồng .