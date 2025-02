Truy tố cựu phó vụ trưởng nhận hối lộ, dùng tiền mua biệt thự ở Hồ Tây

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Hai bị can khác là Trần Trác Việt Đức (cựu Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (cựu Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ tháng 1-9/2015, ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình là Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty CP Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) để nhận hối lộ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Lộc An biết rõ Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng với động cơ cá nhân, ông An đã chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty trên.

Ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an.

Cụ thể, cựu Phó vụ trưởng đã nhận 9,2 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt và 5 tỷ đồng của ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng để tạo điều kiện cho Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Cáo buộc cho rằng, hành vi của ông Nguyễn Lộc An đã phạm vào tội Nhận hối lộ; hành vi của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã phạm vào tội Đưa hối lộ.

Tại CQĐT, ông Nguyễn Lộc An khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung vụ án về việc ông An đã nhận tiền của bà Loan và ông Quỳnh để tạo điều kiện cho Công ty Bách Khoa Việt, Công ty Long Hưng được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu; giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đúng quy định.

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng ông An đã dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ, Hà Nội để ở. Số tiền 200 triệu đồng còn lại, ông An dùng chi tiêu ăn uống, sinh hoạt cá nhân hết.

Về phần mình, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh cũng thừa nhận tại CQĐT rằng, sau khi được ông An hứa giúp Công ty Long Hưng được cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, bị can Quỳnh nhờ các đại lý ký hợp đồng để Công ty Long Hưng đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Ông Quỳnh đã chuyển 10 tỷ đồng cho ông An sau khi được tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đúng quy định.

Sau đó, ông Quỳnh đã thỏa thuận lại với ông An rằng, doanh nghiệp chỉ chi hỗ trợ ông An 5 tỷ đồng , nên sau đó ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỷ đồng , còn nhận 5 tỷ đồng .

CQĐT đã kê biên lô đất ở Khu đấu giá đất 18,6ha, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, đứng tên vợ ông Nguyễn Lộc An. CQĐT xác định đây là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, được mua từ nguồn tiền do ông An phạm tội mà có.

Gia đình ông Nguyễn Lộc An đã nộp 8,13 tỷ đồng cho bị can để sung vào ngân sách nhà nước.