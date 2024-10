Truy tố đối tượng giả tâm thần để trốn tội

Theo Công an Quảng Ninh, trong quá trình thụ lý vụ án, bị can Ngô Minh Đức (Bắc Giang) không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tự nhận bản thân bị bệnh tâm thần để gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra, chuyển VKSND đề nghị truy tố Ngô Minh Đức (SN 1984, trú tại phố Đồng Lều, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang; hiện ở khu Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, xảy ra tháng 6/2023, tại liên tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.

Quá trình điều tra xác định, bị can Ngô Minh Đức là đồng phạm trong vụ án Nguyễn Văn Luân cùng 11 bị can khác phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm”, xảy ra trước đó vào ngày 3/7/2023, tại huyện Đông Triều, TP Hạ Long (Quảng Ninh) và tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Ngô Minh Đức.

Cơ quan điều tra xác định Đức có hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Luân mua 1 kg ma túy đá để bán cho khách kiếm lời. Trong vụ án này, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử và tuyên khung hình phạt cao nhất tử hình đối với 2/12 bị can.

Ngoài ra, ngày 11/1/2024 tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bị can Ngô Minh Đức có hành vi cất giấu trái phép trên người 1,571 gram Ketamine nhằm mục đích sử dụng, bị cơ quan Công an phát hiện, thu giữ trong quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đức.

Tuy nhiên, do bị can Đức không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cố ý khai báo gian dối, tự nhận bản thân bị bệnh tâm thần để gây khó khăn cho hoạt động điều tra, dẫn tới kéo dài thời gian điều tra vụ án.

Để đảm bảo xác định chính xác tình trạng bệnh của bị can, chờ kết quả trả lời của cơ quan chức năng có thẩm quyền, không ảnh hưởng tới tiến độ điều tra vụ án trên, nên cơ quan điều tra tách hành vi của Đức để điều tra riêng.

Ngày 23/9/2024, Viện Pháp y tâm thần trung ương (Bộ Y tế) kết luận tại thời điểm bị can Ngô Minh Đức thực hiện hành vi phạm tội, Đức chỉ bị bệnh động kinh, hoàn toàn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân.

Đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ, tiến hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Quảng Ninh để truy tố bị can, xử lý nghiêm trước pháp luật.