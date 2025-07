Từ đường dây đánh bạc ở Pullman, xác minh vụ chiếm đoạt 5,5 triệu USD

Quá trình điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Pullman, Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhận được đơn tố cáo Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội tổ chức đánh bạc) và một cá nhân khác có hành vi chiếm đoạt 5,5 triệu USD.

Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 141 bị can về 2 tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều (King Club) chi nhánh Hà Nội, trụ sở trong tầng 1 khách sạn Pullman, số 40 đường Cát Linh.

Nhiều đối tượng đang bỏ trốn

Đáng chú ý, ngoài nhóm bị truy tố, Viện Kiểm sát xác định có một số trường hợp tham gia đánh bạc số tiền ít nên không xử lý hình sự, mà xử phạt hành chính.

Cụ thể, trường hợp ông Vũ Hữu Đức (SN 1974, là công chức Phòng tài chính Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội - nay là Thi hành án dân sự TP Hà Nội) có hành vi đánh bạc, mức tiền dưới 5 triệu đồng.

Do ông Đức có nhân thân tốt, chưa tiền án, số tiền đánh bạc ít, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an có văn bản kiến nghị Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa (cũ), xử phạt hành chính.

Riêng 5 đối tượng xác định có hành vi đánh bạc đang bỏ trốn, gồm: Đỗ Văn Lang (SN 1976, trú tại TP.HCM) chơi số tiền 1.070 USD , thắng 180 USD ; Nguyễn Xuân Giảng (SN 1985, trú tại Nghệ An) đánh bạc 19.567 USD , thắng 4.717 USD ; Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1971, hộ chiếu số N1894451), đánh bạc 2 lần, thắng 936 USD ; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, tại Hà Nội), đánh bạc 66 lần và lần chơi nhiều nhất 47.365 USD , lần chơi ít nhất 220 USD , thắng 14.565 USD ; Phạm Thị Nhung (SN 1970, tại Hà Nội), đánh bạc 21 lần, thua 23.937 USD .

Ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, cũ) là hai cựu quan chức đánh bạc trong vụ án.

Viện Kiểm sát cho biết đến nay, 5 đối tượng trên không ra trình diện, chưa xác định được đang ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm, tách hành vi của 5 đối tượng trên, xử lý sau.

Với đối tượng có tên Lương Trường Nam, Viện Kiểm sát xác định ngày 24/9/2020, King Club mở thẻ tên “MR PORSCH”, ID 101004. Ngày 26/2/2024-10/4/2024, Lương Trường Nam đánh bạc 6 lần, thua 15.084 USD . Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi hình ảnh của người đánh bạc cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu nhưng không xác định được thông tin cá nhân.

Dù một bị can trong vụ án đã cung cấp thông tin có quen biết người có tên Lương Trường Nam, là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại phát triển kỹ thuật và nhân lực Quốc tế và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác minh nhưng chưa có căn cứ xem xét, xử lý.

Tiếp tục điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn nhận được đơn của ông Nguyễn Bình Đông (SN 1968, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa cũ), tố cáo bị can Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội tổ chức đánh bạc) và ông V.V.H. có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" số tiền hơn 5,5 triệu USD là tiền ông Đông đặt cọc để mua 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng…

Khách sạn Pullman, nơi các đối tượng đánh bạc.

Kết quả điều tra đến nay xác định Nguyễn Đình Lâm khai nhận cùng ông H. bàn bạc, ký thỏa thuận việc bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và Câu lạc bộ OV tại TPHCM cho ông Đông, giá trị thỏa thuận là 11,1 triệu USD , đặt cọc 3 triệu USD .

Sau đó, Lâm được ông H. nhờ nhận tiền đặt cọc của ông Đông nhiều lần để đưa cho lại H., nhưng chưa đủ số tiền đã cam kết. Ông H. đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đông ký cam kết nếu không nộp đủ tiền thì phải chịu mất toàn bộ tiền đã đặt cọc.

Theo Viện kiểm sát, đến nay ông Đông và các cá nhân có liên quan chưa cung cấp các tài liệu gốc (bản thỏa thuận nguyên tắc, các giấy biên nhận tiền, các bản cam kết, các giấy tờ, tài liệu thỏa thuận khác có liên quan). Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa đủ tài liệu căn cứ đánh giá, kết luận về nội dung này nên tách ra xem xét, xử lý sau.