Tự hào là người Việt Nam, giới trẻ phủ nền tảng số ngập cờ đỏ sao vàng

Không chỉ xuống đường để hòa mình vào bầu không khí tự hào nhân dịp đại lễ 2/9 lịch sử, nhiều người còn chọn “phủ đỏ” mạng xã hội bằng AI Avatar và giao diện chủ đề yêu nước.

Khi cả nước đang hướng về quảng trường Ba Đình để sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9, ở nền tảng Zalo, tính đến hiện tại, hơn 2,4 triệu người dùng đã tham gia chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, đổi giao diện yêu nước trên trang cá nhân để lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Cùng cộng đồng lan tỏa tinh thần yêu nước

Những ngày gần đây, giao diện Zalo của Mai Anh (24 tuổi, Hà Nội) tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Sử dụng ứng dụng có hơn 78,3 triệu người dùng hàng tháng làm nền tảng giao tiếp chính trong công việc, khi thấy sự xuất hiện trở lại của banner “Tự hào Việt Nam”, Gen Z này nhanh chóng rủ các đồng nghiệp cùng tham gia.

“Cách đây vài tháng, mình cũng từng đổi giao diện ‘Tự hào Việt Nam’ trên Zalo đúng dịp đại lễ 30/4. Đây vừa là cách thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc dễ dàng, vừa dễ gây ấn tượng với bạn bè mới vì đặc thù công việc của mình liên quan nhiều đến chăm sóc khách hàng cá nhân”, Mai Anh chia sẻ.

Giao diện Zalo được “phủ đỏ” dịp đại lễ 2/9.

Không chỉ vậy, ở lần trở lại này, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” còn bổ sung hoạt động đổi hình ảnh đại diện AI. AI Avatar, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, là một trong những tính năng nổi bật trên nền tảng Zalo. Nếu như người dùng có thể dễ dàng tạo ảnh đại diện với áo dài, hoa đào, hoa mai nhân dịp Tết Nguyên đán; thì đến đại lễ 2/9, chân dung cá nhân khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng lại trở thành hình ảnh quen thuộc.

Trong số các đồng nghiệp hưởng ứng tham gia cùng Mai Anh, có cả những người ở TP.HCM, không có điều kiện trực tiếp dự “concert quốc gia” tại Hà Nội dịp này như Hồng Ngọc (27 tuổi, TP.HCM). Đổi giao diện trang cá nhân và ảnh đại diện AI là cách để Gen Z này hòa chung vào bầu không khí tự hào của cả nước.

Hồng Ngọc cho biết: “Cảm xúc ‘concert quốc gia’ mang lại là ‘có 1-0-2’. Mình khá tiếc khi không thể bay ra Hà Nội dịp này để xem dàn khí tài quân sự. Tuy nhiên, bản thân cũng nguôi ngoai phần nào vì không hề có cảm giác bị ‘đứng ngoài’ khi tham gia vào chiến dịch ‘Tự hào Việt Nam’ lần nữa”. Tính năng đổi ảnh đại diện AI và chia sẻ lên trang cá nhân khá thú vị, tạo ra một giao diện phủ toàn màu đỏ độc đáo”.

AI Avatar được tạo dễ dàng chỉ bằng vài cú chạm trên smartphone.

Hồng Ngọc đã đổi AI Avatar theo phong cách chibi dễ thương, vừa chào điều lệnh, vừa khoác áo cờ đỏ sao vàng. Thêm vào đó, “Nuôi dưỡng mầm non Tổ quốc” - thông điệp ý nghĩa của đơn vị đồng hành Nutifood GrowPLUS+ - hiển thị trên ảnh cũng tạo nên một điểm chạm gần gũi với các bạn thiếu nhi, vốn được xem là tương lai của đất nước.

15 bộ giao diện độc đáo và ảnh đại diện AI cá nhân hóa

“Tự hào Việt Nam” diễn ra đến hết 3/9, được Zalo “tái khởi động” sau khi chiến dịch hồi 30/4 đã thu hút tới hơn 5 triệu người hưởng ứng và tham gia.

Người dùng có thể dễ dàng nhận thấy điểm tương đồng của “Tự hào Việt Nam” trong 2 dịp đại lễ lớn, đặc biệt là hoạt động cập nhật giao diện trang cá nhân. Cụ thể, nền tảng tiếp tục treo banner chiến dịch trên trang “Nhật ký” để người dùng có thể dễ dàng nhận biết và tham gia lan tỏa tình yêu nước.

15 bộ giao diện được thiết kế với nhiều nội dung về phong cảnh vùng trời Tổ quốc, lá quốc kỳ mang niềm tự hào dân tộc, nét đặc sắc trong văn hóa và con người Việt Nam, bức tranh cuộc sống hiện đại tại dải đất hình chữ S... Ngoài trang cá nhân, những hình ảnh mang đậm tinh thần yêu nước này còn hiển thị trên hình nền cuộc gọi của mỗi người xuyên suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Người dùng có thể đổi giao diện “Tự hào Việt Nam” ngay hôm nay.

Mai Anh chia sẻ: “Mỗi khi mở Zalo lên và thấy giao diện trang cá nhân cùng cuộc gọi tràn ngập màu cờ đỏ sao vàng, mình lại thấy xúc động và tự hào. Mình còn hướng dẫn bố mẹ cùng đổi. Cả nhà ai cũng hào hứng. Chiến dịch là cách để gia đình cùng nhau hướng về ngày lễ lớn của dân tộc”.

Với AI Avatar mới, Zalo sẽ gửi tin nhắn giới thiệu chiến dịch từ tài khoản chính thức (Official Account - OA). Sau khi truy cập vào tin nhắn và bấm “Tạo ảnh đại diện”, chỉ bằng vài thao tác đơn giản như chụp/chọn ảnh chân dung, độ tuổi, giới tính phù hợp, phong cách (thực tế, chibi...) và bấm “Tạo ảnh”, người dùng đã có ngay một tấm ảnh đại diện AI độc đáo.

Không ngừng nỗ lực trong việc thúc đẩy sự gắn kết của cộng đồng người dùng thông qua nhiều hoạt động kỷ niệm và chào mừng ngày lễ lớn trong năm, Zalo không chỉ tạo ra những xu hướng “viral”, mà còn giúp nhiều thế hệ người Việt tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất như AI.