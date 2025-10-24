Từ vụ bắt Lương Bằng Quang: Đưa hối lộ 8 tỷ có thể bị phạt tù 20 năm

Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Ngân 98 thực hiện, cơ quan Công an đã bắt Lương Bằng Quang về hành vi đưa hối lộ. Theo chuyên gia pháp lý, đối tượng đưa hối lộ 8 tỷ đồng có thể bị phạt tù tới 20 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) và Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, trú tại phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, trú tại phường Bến Thành) để không bị xử lý. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Về hành vi đưa hối lộ, Điều 364 BLHS 2015 nêu rõ, người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào (tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; Lợi ích phi vật chất) để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền 20-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Lương Bằng Quang bị bắt về hành vi đưa hối lộ.

Luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn Luật sư Hà Nội, cho biết phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12-20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng,

Như vậy, đưa hối lộ là hành vi của người đưa tiền, tài sản hoặc bất kỳ lợi ích phi vật chất nào cho người có chức vụ, quyền hạn để người này làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Hành vi khách quan của tội đưa hối lộ là người đưa hối lộ đã có hành vi "đưa" của hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn. Hành vi đưa của hối lộ có thể được thực hiện một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian (người môi giới hối lộ).

Đối chiếu quy định trên, với việc đưa hối lộ 8 tỷ đồng , Lương Bằng Quang và Ngân 98 có thể phải đối diện mức án 12-20 năm tù.

Hành vi đưa hối lộ được xem là phạm tội từ thời điểm thỏa thuận hoặc chuyển giao lợi ích cho người trung gian hoặc bên nhận mà không phụ thuộc việc hối lộ đã trót lọt hay người nhận đã nhận hay chưa.

Còn về hành vi môi giới hối lộ của Lê Sỹ Cường, theo quy định hiện hành, môi giới hối lộ có thể là việc thu xếp, bố trí thời gian, địa điểm để người đưa hối lộ và người nhận hối lộ tiếp xúc, giao tiếp với nhau về việc đưa và nhận hối lộ hoặc gặp người hối lộ để thăm dò, gợi ý về yêu cầu của người đưa cho người nhận hối lộ.

Luật sư Nguyễn Thị Thu nhận định theo Điều 365 BLHS 2015, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến dưới 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp hối lộ trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 8-15 năm.

