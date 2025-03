Tự xưng thần y chữa khỏi ung thư, người đàn ông bị phạt 42,5 triệu

Khởi tố hai đối tượng làm giả hồ sơ cầu thủ tại CLB Sông Lam Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố hai đối tượng làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để một số cầu thủ trẻ "gian lận tuổi" vào thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.