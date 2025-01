Tuborg bật mood ‘chơi phải tới’, ghi dấu một năm sôi động và cảm hứng

Trong năm 2024, Tuborg - thương hiệu bia cao cấp đến từ Đan Mạch tiếp tục ghi dấu ấn khi đồng hành cùng giới trẻ tại các sự kiện âm nhạc đậm chất chơi.

Năm 2024 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường âm nhạc Việt Nam, với hàng loạt chương trình được đầu tư công phu, quy mô hoành tráng. Từ đại nhạc hội sôi động như HOZO đến concert cá nhân đầy cảm xúc của các nghệ sĩ hàng đầu, âm nhạc Việt đã thực sự “lột xác”, trở thành những trải nghiệm đa giác quan, thu hút đông đảo giới trẻ.

Giới trẻ “cháy hết mình” tại các sự kiện âm nhạc

Với người trẻ, âm nhạc không chỉ là giải trí mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần. Các sự kiện âm nhạc là nơi người trẻ thể hiện cá tính, khẳng định chất tôi để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đó cũng là lý do Tuborg - thương hiệu bia cao cấp đến từ Đan Mạch, gắn liền với những trải nghiệm độc nhất của người trẻ - đồng hành cùng âm nhạc như một “chất keo” kết nối.

Giới trẻ “bung lụa” hết mình, quẩy tới bến tại các sự kiện âm nhạc.

Tuborg Ice ghi dấu ấn “đậm chất chơi” với sự kiện EDM đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Sự kiện đã khép lại nhưng các bạn trẻ khó có thể quên được cảm giác “feel the beat” với Tuborg Ice đầy sảng khoái và mát lạnh.

Năm 2024, Tuborg đã đưa người yêu âm nhạc bứt phá mọi giới hạn với hàng loạt sự kiện đình đám.

Nếu tháng 6/2024, Tuborg Ice cùng Watera Festival khuấy đảo nắng hè thủ đô, thì cuối năm, thương hiệu tiếp tục “cháy” cùng hàng chục nghìn raver TP.HCM trong những con beat cực đỉnh tại Ravolution Music Festival 2024.

Tuborg không ngừng tiếp lửa cho giới trẻ trong những cuộc vui.

Tiếp nối hành trình này, Tuborg chứng tỏ sức mạnh gắn kết âm nhạc và đam mê của người trẻ khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp thương hiệu đồng hành cùng HOZO trong vai trò nhà tài trợ bia độc quyền, dẫn lối 50.000 khán giả TP.HCM đắm chìm trong giai điệu bất tận và vị bia tươi mát.

Giới trẻ được dịp quẩy “tung nóc” với Tuborg tại HOZO.

Tuborg tiếp tục chơi lớn trong năm 2024 khi lần đầu tung ra sân chơi âm nhạc Tuborg Open Your Music - Why Not! Chơi Phải Tới! “oanh tạc” 3 thành phố Đồng Nai, Cần Thơ, Vũng Tàu thu hút hàng chục nghìn dân quẩy địa phương. Đặc biệt, sự xuất hiện của B Ray và Min đã biến đêm nhạc thành một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ.

Tuborg khuấy đảo 3 thành phố lớn với B Ray và Min.

Không dừng lại ở đó, với màn debut đầy ấn tượng tại show âm nhạc đình đám Anh trai say hi, Tuborg chứng minh độ “chịu chơi” của mình. Vị bia cân bằng, độc đáo của Tuborg không chỉ là thức uống, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận, giúp các thí sinh bật mood sáng tạo, mang đến những màn trình diễn thăng hoa. Thông qua hợp tác này, Tuborg mong muốn lan tỏa thông điệp sống cởi mở, khuyến khích giới trẻ vượt qua mọi giới hạn, khám phá điều mới mẻ và tự tin thể hiện bản thân.

Tuborg khuấy đảo với loạt chương trình khuyến mãi

Đồng hành cùng người trẻ, Tuborg luôn biết cách khiến dân tình trải qua cảm giác kích thích mỗi lần giật nắp nghiêng chai. Mùa hè 2024, nắng nóng cũng không còn đáng sợ vì đã có “ice out” - vật phẩm nạm kim cương - xuất hiện trong chương trình “Nghiêng hè vui, khui trúng lớn” của Tuborg. Mỗi lần giật nắp, khách hàng có cơ hội sở hữu huy hiệu kim cương 500 triệu đồng cùng hàng triệu giải thưởng tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng . Đường đua săn kim cương gay cấn cuối cùng đã tìm thấy được 3 chủ nhân may mắn nhất.

Đại sứ thương hiệu B Ray và Min cùng fan Tuborg tích cực săn kim cương mùa hè.

Mùa lễ hội cuối năm càng thêm rộn ràng khi Tuborg tiếp tục mang đến chương trình khuyến mãi “Vui lễ mới, Chơi phải tới” cùng loạt giải thưởng cực chất từ xe Vespa Sprint phiên bản đặc biệt đến hàng trăm giải nửa chỉ vàng PNJ giá trị. Chỉ mới nửa chặng đường, chủ nhân của 11 chiếc xe đã được tìm thấy khiến hành trình săn Vespa, tìm vàng, rước lộc về nhà càng thêm sôi động.

Tuborg tiếp tục “chơi lớn” dịp cuối năm với hàng loạt giải thưởng hấp dẫn.

Tuborg khép lại năm 2024 với hàng loạt sự kiện và cảm xúc âm nhạc khó quên để bước tới năm 2025 nhiều trải nghiệm. Với tinh thần trẻ trung và nhiệt huyết bất tận, Tuborg sẽ không ngừng mang đến trải nghiệm giải trí mới mẻ, đậm chất riêng cho giới trẻ, đúng với tinh thần “chơi phải tới”.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Hãy thưởng thức có trách nhiệm.