'Tuyệt đối điện ảnh' là gì?

“Tuyệt đối điện ảnh” đang phủ sóng mạng xã hội trước thềm lễ 30/4. Cụm từ được dùng để khen những khoảnh khắc đẹp như phim, đầy cảm xúc.

"Tuyệt đối điện ảnh" chính là bản Việt hóa của “absolute cinema”, dòng chữ gắn trên meme về đạo diễn Martin Scorsese - người đứng sau các bộ phim nổi tiếng như Taxi Driver, Shutter Island hay The Wolf of Wall Street. Tấm ảnh gốc chụp ông Scorsese trong một bài phỏng vấn năm 2020 trên The New York Times, sau đó được gắn dòng chữ “absolute cinema” và lan truyền trên mạng quốc tế.

Meme này thường được sử dụng để bình luận về những khoảnh khắc ấn tượng, gợi cảm giác “như phim”, phổ biến trong cộng đồng yêu điện ảnh và thể thao.

Tại Việt Nam, dù ảnh meme này không phổ biến, cụm từ “tuyệt đối điện ảnh” lại được sử dụng rộng rãi và linh hoạt hơn, không giới hạn lĩnh vực. Người trẻ có thể áp dụng cụm từ này để khen những cảnh phim đẹp, những pha ghi bàn gây chú ý trong bóng đá, các trận đấu game ấn tượng, hoặc ngoại hình nổi bật của một ai đó.

Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cụm từ “tuyệt đối điện ảnh” xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội Việt Nam, phần lớn được dùng để thể hiện cảm xúc trước những khoảnh khắc ấn tượng tại các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chẳng hạn, khi đăng ảnh chiến sĩ diễu binh dưới thời tiết 35 độ C oi bức ở TP.HCM, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị và kiên cường, người dùng có thể viết dòng trạng thái: “Tuyệt đối điện ảnh là đây”.

Hoặc khi chứng kiến những màn diễn tập kỹ thuật bay như xoay vòng, khoan phá, chao lượn trên không của máy bay, không ít bình luận để lại câu cảm thán: “Đúng là khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh!”.