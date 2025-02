Tuyệt đối đừng làm những điều này khi bị cảm cúm

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, duy trì chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình hồi phục khi mắc cúm.

Cúm là bệnh truyền nhiễm phổ biến. Ảnh: Freepik.

Khi bị ốm, ai cũng muốn nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, một số thói quen có thể vô tình khiến các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. Để hỗ trợ quá trình khỏi bệnh, hãy tránh những sai lầm thường gặp khi mắc cảm cúm.

Lạm dụng thuốc xịt mũi

Theo TODAY, một số người dùng thuốc xịt mũi để giảm nghẹt mũi, nhưng nếu lạm dụng, chúng có thể gây tác dụng ngược. Càng dùng thường xuyên, hiệu quả càng giảm, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng sưng tấy trở lại khi thuốc hết tác dụng, khiến người bệnh phụ thuộc vào thuốc để duy trì sự thông thoáng đường thở.

Các loại thuốc này có thể làm khô niêm mạc mũi và cổ họng, đồng thời không mang lại hiệu quả lâu dài. Vì vậy, chúng chỉ nên được sử dụng tối đa 3 ngày.

Dùng vitamin C liều cao

Khi uống quá nhiều vitamin tan trong nước như vitamin C, cơ thể sẽ đào thải phần dư thừa qua nước tiểu. Việc bổ sung vitamin C bằng viên uống hay kẹo ngậm có thể không giúp rút ngắn thời gian mắc cúm hoặc giúp miễn dịch được tăng cường một cách tối đa. Trên thực tế, việc sử dụng vitamin C với liều cao còn có thể gây tác dụng phụ.

Uống ít nước

Khi bị đau họng, việc nuốt có thể trở nên khó khăn, tuy nhiên, việc giữ đủ nước cho cơ thể là điều quan trọng, theo WebMD. Cung cấp đủ nước cho cơ thể giúp làm loãng và loại bỏ chất nhầy, đồng thời hỗ trợ giảm đau đầu. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn uống đủ nước trong suốt cả ngày.

Để giảm đau họng hiệu quả hơn, bạn có thể sử dụng những loại đồ uống ấm như trà gừng mật ong. Nghiên cứu cho thấy rằng những loại đồ uống này không chỉ làm dịu cổ họng mà còn giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh khác như mệt mỏi và khó chịu.

Ngủ ít

Thiếu ngủ có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại nhiễm trùng. Nghiên cứu cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 4 lần so với những người ngủ đủ 7 giờ trở lên. Vì vậy, hãy cố gắng đi ngủ sớm và tranh thủ ngủ trưa trong ngày để hỗ trợ quá trình phục hồi.

Cố duy trì các hoạt động hàng ngày

Theo Every Well Health, khi bị cúm, tốt nhất bạn nên ở nhà để nghỉ ngơi và phục hồi. Không cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi đầy đủ có thể kéo dài thời gian khỏi bệnh và làm giảm hiệu quả làm việc.

Các triệu chứng cúm thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Bạn chỉ nên quay lại sinh hoạt bình thường sau ít nhất 24 giờ kể từ lần sốt cuối cùng. Đi làm hoặc đi học khi đang mắc cúm không chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Hơn nữa, do có nhiều chủng cúm khác nhau, bạn cũng có thể bị nhiễm một chủng khác trong thời gian này.