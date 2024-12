Vaccine ngừa sốt xuất huyết QDENGA TAK-003

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với người lớn lẫn trẻ nhỏ. Bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị, song có thể phòng ngừa nhờ tiêm vaccine từ sớm.

Hiện nay chưa có thuốc đặc trị sốt xuất huyết, nhưng đã có vaccine ngừa bệnh QDENGA TAK-003 vừa được phép lưu hành tại Việt Nam và hơn 40 nước trên toàn thế giới. Tại Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 và Tiêm chủng 315 hiện triển khai tiêm vaccine QDENGA TAK-003.

Vì sao sốt xuất huyết nguy hiểm?

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan từ người bệnh sang người lành do muỗi Aedes Aegypti đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Bệnh xảy ra quanh năm, nhất là mùa mưa, gặp ở cả trẻ em và người lớn. Bệnh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 2,5 tỷ người sống trong vùng sốt xuất huyết lưu hành; trong đó 1,8 tỷ người thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bệnh lây lan nhanh về mặt địa lý và ngày càng có thêm nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ mới lưu hành sốt xuất huyết. Tại Việt Nam, trong nửa đầu năm 2024, ước tính cả nước ghi nhận 30.265 ca mắc sốt xuất huyết, 3 trường hợp tử vong.

Những dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết

Theo ThS.BS Vũ Thiên Ân - Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 - chi nhánh 260F Nguyễn Văn Luông, khi nhận thấy những dấu hiệu nguy hiểm khi trẻ sốt xuất huyết, gia đình cần đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cụ thể, bệnh thường có các dấu hiệu trẻ mệt mỏi bất thường, da xanh, lạnh và ẩm, rịn mồ hôi; chảy máu (chảy máu mũi, chảy máu chân răng, ra kinh nguyệt bất thường, ói ra máu hay dịch nâu, đi tiêu phân đen…); nôn hoặc nhợn ói liên tục. Trẻ cũng có thể có dấu hiệu đau bụng, khát nhiều, tiểu ít hay khó thở.

Đối với trẻ có bệnh nền, nhất là nhũ nhi dưới 12 tháng tuổi có bệnh tim mạch, gan thận, suy giảm miễn dịch, béo phì… phụ huynh cần lưu ý theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm trên.

ThS.BS Vũ Thiên Ân lưu ý: "Trẻ có thể chỉ sốt 3-4 ngày đầu, hạ sốt từ ngày thứ 4. Tuy nhiên, ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 mới là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh dù có thể không sốt".

Sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm với nhiều nguyên nhân tử vong liên quan như sốc do thoát dịch ra khỏi lòng máu; xuất huyết nội tạng (tim, não, thận, xuất huyết tiêu hóa…); tổn thương đa cơ quan do virus Dengue tấn công nhiều cơ quan (gan, thận, tim, não…).

Do đó, việc phát hiện và điều trị kịp thời là rất quan trọng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, gia đình hãy đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị đúng cách.

Theo ThS.BS Vũ Thiên, khi trẻ sốt xuất huyết, việc phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm là rất quan trọng để kịp thời điều trị. Mới đây nhất, bệnh sốt xuất huyết đã gây tử vong hơn 140 người tại Công Gô.

Ngày 15/5, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành 2 loại vaccine sốt xuất huyết gồm Dengvaxia và QDENGA (TAK - 003). Tại Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 và Tiêm chủng 315 hiện triển khai tiểm chủng vaccine QDENGA TAK-003.

Hiểu hơn về vaccine sốt xuất huyết

TAK-003 là vaccine sống giảm độc lực tứ giá có chứa ARN của virus sốt xuất huyết dengue. Vaccine được phát triển bằng các công nghệ giảm độc lực và tái tổ hợp, dựa trên xương sống của DENV-2 tạo ra bộ khung di truyền cho cả 4 thành phần virus có trong vắc-xin. DENV-2 được giảm độc lực bằng cách tạo ra 3 đột biến điểm làm suy yếu khả năng sao chép của chủng.

Kết quả thử nghiệm lâm sàn, đánh giá hiệu lực của vaccine TAK-03 ngừa sốt xuất huyết.

Theo thử nghiệm, vaccine TAK-03 được đánh giá hiệu lực và an toàn qua thử nghiệm pha 3 DEN-301 và đạt mọi tiêu chí khuyến cáo của WHO, cho thấy hiệu lực 80,2% chống lại sốt xuất huyết có xác nhận virus (VCD) sau 12 tháng. TAK-003 cho thấy hiệu lực 90,4% chống nhập viện do sốt xuất huyết đến 18 tháng.

TAK-003 được chỉ định để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết ở những người từ 4 tuổi trở lên. Mũi tiêm nhắc lại thứ 2 cách mũi đầu 3 tháng.

Nhiều phụ huynh quan tâm đến việc tiêm nhắc lại (giống vaccine ngừa sởi) và thời gian tiêm nhắc sau khi hoàn thành phác đồ phác đồ 2 mũi vaccine QDENDA. Giải đáp thắc mắc này, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thùy Hải Vân - Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 - chi nhánh Phan Đăng Lưu (TP.HCM), cho biết hiện chưa có số liệu rõ ràng cho liều nhắc lại, cũng như nhu cầu về liều tăng cường chưa được thiết lập.