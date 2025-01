Vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú

Khởi tố 48 vụ án, bắt 64 bị can trong ngày mùng 2 Tết

Trong ngày 30/1 (Mùng 2 Tết), lực lượng công an đã khởi tố 48 vụ án, bắt 64 bị can, trong đó, trật tự xã hội chiếm 26 vụ với 36 bị can.