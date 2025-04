Vạn Hạnh Mall thông báo khẩn sau 3 vụ rơi lầu tử vong

Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP.HCM) cho biết sẽ làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới.

Tối 26/4, Vạn Hạnh Mall đăng bài thông báo về loạt thay đổi của trung tâm thương mại thời gian qua.

Theo đó, Vạn Hạnh Mall đã tiến hành một số biện pháp tăng tính an toàn cho khách đến trải nghiệm, gồm nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m thành 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực.

Bên cạnh việc làm mới không gian và có các hoạt động tri ân khách hàng, trung tâm thương mại nổi tiếng còn tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế.

Đặc biệt, Vạn Hạnh Mall nhấn mạnh sẽ làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới.

Vạn Hạnh Mall cũng cho hay trung tâm thương mại này hiện có hơn 1.000 cán bộ công nhân viên (CBCNV), hàng trăm nhãn hàng/thương hiệu lớn, nhỏ đang hoạt động và trải qua nhiều biến động của nền kinh tế từ khi ra đời cho đến nay.

"Một lần nữa, chúng tôi, hơn 1.000 CBCNV tại Vạn Hạnh Mall chỉ muốn nói rằng dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn luôn ở đây, sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng bạn", bài đăng cho biết.

Bài đăng nhận về hơn 31.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận sau gần một giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ cảm xúc xót xa và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ trung tâm thương mại.

Thông báo được Vạn Hạnh Mall đưa ra ngay sau sự việc đáng tiếc xảy ra sáng cùng ngày. Khoảng 10h30, một người được xác định rơi từ lầu 7, nằm trong gian hàng quần áo tại trung tâm thương mại, tử vong. Công an phường 12, quận 10 đang phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân. Nạn nhân sinh năm 2002, thường trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đây là vụ rơi lầu thứ 3 xảy ra tại Vạn Hạnh Mall kể từ tháng 3.

Trước đó, ngày 17/3, một thiếu niên (sinh năm 2010, ngụ quận 3) được xác định rơi từ tầng 7 trung tâm thương mại này và tử vong tại chỗ. Đến ngày 9/4, một người khoảng 30 tuổi tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng cao tại cùng địa điểm.

Hôm 12/4, Vạn Hạnh Mall lần đầu tiên lên tiếng sau các vụ việc thương tâm. Trung tâm gửi lời chia sẻ với khách hàng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn trở thành nơi "giúp khách tìm lại sự cân bằng giữa cuộc sống hiện đại bộn bề".