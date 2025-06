'Văn hóa xoá sổ' nhuộm đen thời trang châu Á

Hoa hậu Thùy Tiên, diễn viên Hàn Quốc Kim Soo-hyun hay "ngọc nữ Nhật Bản" Nagano Mei tạo ra lùm xùm truyền thông lớn trong năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhãn hàng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên được bổ nhiệm vào vị trí bạn thân thương hiệu Dior tại Việt Nam hồi tháng 3.

“Văn hóa xoá sổ” (cancel culture), thường diễn ra đối với người nổi tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực thời trang châu Á trong năm nay. Các ngôi sao Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam ký hợp đồng đại diện, đại sứ mang giá trị lớn.

Tuy nhiên, những ồn ào truyền thông có khả năng khiến tất cả chiến dịch bị hủy bỏ, thậm chí kéo theo làn sóng tẩy chay dữ dội tại nhiều thị trường.

Ngoài diễn viên Thái Từ Khôn, hiện là đại sứ của Charlotte Tilbury và Mugler Fragrances, được tuyên trắng án trong bê bối tình dục hồi tháng 4, phần còn lại của bức tranh năm nay bị phủ kín bởi màu đen ảm đạm, theo Jing Daily.

Hoa hậu Thùy Tiên bị truy tố, tạm giam vì lừa dối khách hàng

Tại Việt Nam, sự việc của Nguyễn Thúc Thùy Tiên là trường hợp đáng chú ý nhất. Cô bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng” tối 19/5, trong khi vẫn xuất hiện trên fanpage của thương hiệu thời trang cao cấp Dior.

Bản hợp đồng bạn thân thương hiệu với Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến Dior liên tục rơi vào thế khó, ảnh hưởng đến hình ảnh nhãn hàng tại thị trường Việt Nam.

Thùy Tiên được nhãn hàng này bổ nhiệm vào vị trí Friend of the House (Bạn thân thương hiệu) hồi đầu tháng 3, sau đó lập tức vướng vào ồn ào quảng cáo lố sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Sau khi quyết định khởi tố, bắt tạm giam được đưa ra đối với hoa hậu sinh năm 1998, Dior chính thức ẩn/gỡ hình ảnh của cô trên fanpage Facebook vào ngày 20/5. Đây là lần thứ 2 nhãn hàng có động thái này.

Trước đó, ngày 7/4, thương hiệu thời trang nước Pháp lần đầu loại bỏ tên hoa hậu này khỏi một bài đăng Facebook quy tụ dàn sao tham dự show thời trang Thu/Đông 2025.

Hành động này của nhãn hàng được đưa ra sau khi hoa hậu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định “có liên quan” đến vụ án kẹo Kera. Ngày 4/4, Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh trong 2 tháng, đồng thời bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, chỉ sau 15 ngày ẩn khỏi mạng xã hội, hãng đã hiển thị lại hình ảnh của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào ngày 22/4.

Sau hành động ẩn/gỡ hình lần thứ 2, Dior hoàn toàn giữ im lặng. Nhãn hàng này chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ với nàng hậu. Do đó, tình trạng bản hợp đồng Friend of the House giữa Thùy Tiên và nhà mốt nước Pháp vẫn là dấu hỏi lớn với công chúng.

Diễn viên Kim Soo-hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên

Ngôi sao truyền hình có thu nhập cao nhất Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ sụp đổ sự nghiệp sau khi gia đình cố diễn viên Kim Sae-ron tố anh từng hẹn hò với cô ở tuổi 15.

Cáo buộc được đưa ra từ tháng 3 và ngay lập tức khiến hàng loạt thương hiệu “tháo chạy” khỏi tài tử này. Prada âm thầm dừng hợp tác, loạt dự án với Disney+ bị hoãn vô thời hạn, trong khi giá trị quảng cáo của anh bị cho là sụt giảm tới 60%.

Vụ việc trở nên căng thẳng khi gia đình Kim Sae-ron tiết lộ khoản nợ 700 triệu won ( 482.000 USD ) giữa cô và công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo-hyun, cho rằng áp lực tài chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của nữ diễn viên.

Dù Kim Soo-hyun đệ đơn kiện phỉ báng trị giá 12 tỷ won ( 8,7 triệu USD ) và khẳng định vô tội, sự sụp đổ hình ảnh cá nhân của anh khó cứu vãn. Dù vẫn đứng đầu các bảng xếp hạng ngôi sao nam tại Hàn Quốc, anh hiện bị nhiều thương hiệu xa xỉ xem như mối lo ngại lớn.

'Ngọc nữ Nhật Bản' Nagano Mei điêu đứng vì ồn ào tình ái

Bên cạnh Kim Soo-hyun, “ngọc nữ Nhật Bản” cũng khiến Prada lao đao. Ngày 22/4, thông tin về việc nữ diễn viên Nagano Mei hẹn hò với nam diễn viên đã có gia đình Kei Tanaka nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông, công chúng.

Lùm xùm đời tư ảnh hưởng đến hình ảnh của Mei Nagano. Ảnh: Prada.

Đây không chỉ là thông tin gây chú ý của ngành giải trí, mà còn là tin tức đáng quan tâm đối với lĩnh vực thời trang. Nagano Mei được biết đến là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp Prada.

Ngày 19/5, đại diện Prada cho biết kể từ đầu tháng 4, trước khi các bài báo được đăng tải, hãng thời trang đã dừng kế hoạch đưa hình ảnh Mei Nagano trong bất kỳ dự án nào trong tương lai.

Với hàng loạt lựa chọn gương mặt đại diện sai lầm ở thị trường châu Á, nhà mốt Italy phải liên tục giải quyết khủng hoảng truyền thông, đối mặt với làn sóng tẩy chay trên diện rộng trong nửa đầu năm nay.

Ngoài Prada, có ít nhất 9 thương hiệu, gồm Suntory, NTT Communications, SK-II, Mos Burger, Mitsubishi Heavy Industries, Kracie, JCB, EyeCity và Sunstar, đã lần lượt gỡ bỏ các chiến dịch quảng bá có sự góp mặt của Nagano.

Một bức ảnh suýt khiến Karina (aespa) mất loạt hợp đồng lớn

Trưởng nhóm aespa rơi vào tâm bão vì đăng ảnh mặc áo khoác đỏ in số “2” ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc hôm 3/6.

Dù không có chủ đích chính trị, trang phục này ngay lập tức bị diễn giải là hành động ủng hộ một ứng viên, dẫn đến phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. SM Entertainment phải nhanh chóng tìm biện pháp xử lý, trong khi các thương hiệu hợp tác với cô như Converse Korea, Prada và Vita 500 tổ chức họp khẩn để đánh giá rủi ro từ lùm xùm này.

Dù Karina nhanh chóng xin lỗi và xóa bài đăng, vụ việc phơi bày mức độ nhạy cảm chính trị mà các ngôi sao K-pop phải đối mặt trong mùa bầu cử.

Với các thương hiệu xa xỉ, câu chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh. Điều khoản “trung lập chính trị” cũng cần bổ sung vào hợp đồng đại diện nhằm giúp họ tránh khỏi rắc rối tại thị trường châu Á.