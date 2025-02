Văn Toàn đập hộp 4 'bé ba' 1.000%, khoe khéo góc nhà sang chảnh

Cách đây khoảng một tuần, cầu thủ thuộc biên chế CLB Nam Định đã khoe độ mát tay với video đập hộp 2 Baby Three đăng trên TikTok. "Ai là người may mắn. Đã rồng xanh lại còn mắt nước", Văn Toàn bày tỏ hào hứng khi khui được mẫu thanh long (màu xanh), là phiên bản secret (bí mật) rất hiếm. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi ghen tỵ với may mắn của anh chàng. Không ít người gọi Văn Toàn là "chàng trai thư giãn" khi vẻ mặt anh vẫn bình thản dù mở được hộp đặc biệt. Bên cạnh đó, dân mạng cũng trầm trồ khi nhìn ngắm một góc nhà "đậm mùi tiền" của anh, đầy ắp mẫu Bearbrick đắt đỏ.