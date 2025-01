Vật phẩm thiết yếu cho chuyến du xuân

Người yêu tông sắc sáng, gợi nhắc hình ảnh biển xanh và chân trời nhiệt đới hẳn sẽ yêu thích mẫu Essential Sea Blue. Dòng sản phẩm polycarbonate được phối màu xanh Sea Blue hoàn hảo, từ vỏ đến hốc bánh xe. Bộ vali màu sắc biển xanh hoàn thiện với đủ kích thước từ cabin xách tay đến size to Check-In L và Trunk Plus đảm bảo không gian an toàn cho chuyến du hành dài ngày của bạn.