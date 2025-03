Váy khỏa thân liên tục gây sốt trên thảm đỏ Oscsr và Grammy 2025

Váy khỏa thân có nhiều kiểu dáng, mức độ hở hang khác nhau. Đôi khi, các thiết kế không để lộ một phần da thịt nào cũng được gọi với cái tên này. Ví dụ, cuối những năm 1990, nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier tạo ra một xu hướng với các sản phẩm thời trang in hình cơ thể người trần trụi. Hoạ tiết này sau đó được Glenn Martens hồi sinh, trở thành trang phục yêu thích của các biểu tượng thời trang như Bella Hadid hay A$AP Rocky. Ngoài ra, một số thiết kế cũng dựa vào kỹ thuật thêu hoạ tiết khéo léo để che chắn các bộ phận nhạy cảm, bảo vệ an toàn cho người mặc. Ảnh: Page Six.