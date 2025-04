Vespa Sprint Tech - tinh hoa công nghệ ẩn sau biểu tượng tự do Italy

Vespa Sprint Tech mang tinh thần phóng khoáng của thương hiệu Italy, điểm xuyết những chi tiết mang hơi thở hiện đại để trở thành bạn đồng hành trên mọi hành trình của người dùng.

Ngày 20/3, Vespa Sprint Tech chính thức được ra mắt tại Việt Nam. Vẫn giữ những đường nét làm nên cá tính Vespa, bên cạnh đó, mẫu xe điểm xuyết những bước tiến về thiết kế và công nghệ, qua đó tạo nên chuẩn mực về một phương tiện đột phá không chỉ trong phong cách mà còn nâng tầm trải nghiệm di chuyển hàng ngày. Đó chính là sự kế thừa tinh thần của Vespa từ những ngày đầu tiên cho tới nay.

Hơn cả một phương tiện, đó là phong cách sống

“Not just a scooter, a way of life” – Vespa từ lâu đã vượt qua khuôn khổ của một phương tiện di chuyển thông thường để trở thành biểu tượng phong cách sống, được yêu mến bởi hàng triệu người trên toàn thế giới.

Từ khi ra mắt, Vespa đã chinh phục người dùng bởi thiết kế trang nhã, khả năng vận hành êm ái.

Thế nhưng, điều làm nên sự khác biệt của Vespa không chỉ nằm ở tính tiện dụng. Đó là cảm giác tự do khi lướt nhẹ trên phố, là tinh thần phóng khoáng ẩn hiện sau từng đường cong thanh lịch. Vespa không cần phải phô trương để trở nên nổi bật bởi chính sự tinh tế đã tạo nên dấu ấn riêng.

Suốt gần 80 năm hiện diện, Vespa không chỉ giữ vững bản sắc mà luôn biết cách làm mới mình để đồng hành cùng tinh thần của từng thế hệ. Từ một biểu tượng gắn liền với sự tự do và thanh lịch, Vespa ngày nay còn đại diện cho lối sống hiện đại, nơi tính cá nhân và gu thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu.

Hành trình ấy tiếp tục được nối dài với sự ra mắt của Vespa Sprint Tech tại Việt Nam - một phiên bản giao thoa giữa di sản thiết kế đặc trưng và những điểm chạm công nghệ mới mẻ, được tạo nên cho người trẻ có lối sống phong cách, yêu cái đẹp và không ngừng chuyển động.

Khi truyền thống giao thoa nét hiện đại

Vespa Sprint Tech nổi bật với thiết kế cổ điển kết hợp đường nét thể thao đặc trưng. Dải viền xanh dạ quang trên thân xe làm toát lên hơi thở hiện đại, tạo nên sự cá tính, năng động. Vespa Sprint Tech có 2 lựa chọn màu sắc là xám Grey Entusiasta và đen Black Convinto.

Đúng như tên gọi Vespa Sprint Tech, công nghệ là yếu tố nổi bật của mẫu xe này. Màn hình TFT 5 inch hiển thị rõ nét thông tin; hỗ trợ kết nối Vespa MIA, đồng bộ với điện thoại thông minh; giúp nhận cuộc gọi, tin nhắn và hiển thị chỉ đường GPS ngay trên màn hình xe. Đây là một điểm cộng lớn, hữu ích cho cuộc sống hiện đại. Khi điều khiển xe trên đường mà bỗng nhiên có một cuộc gọi đến, chúng ta thường cần tìm chỗ dừng xe, rút điện thoại từ túi quần và nghe. Nhờ màn hình TFT, thao tác nhận cuộc gọi và phản hồi trở nên liền mạch hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống điều hướng được tích hợp vào dòng xe Sprint, mang đến cuộc cách mạng trong trải nghiệm lái. Khi điểm đến được thiết lập trong ứng dụng MIA, các thông tin điều hướng sẽ hiển thị trên bảng điều khiển của xe, bao gồm thời gian và quãng đường đến điểm đến, lộ trình hiện tại và các tuyến đường thay thế. Người dùng có thể chọn điểm đến mới từ danh sách các địa điểm gần đây ngay trên bảng điều khiển, dễ dàng bắt đầu hoặc dừng điều hướng bất cứ lúc nào.

Với Keyless System, người dùng không cần mang theo chìa khóa cồng kềnh vì chỉ với chiếc chìa khóa thông minh nhỏ gọn cũng có thể dễ dàng khởi động xe với một nút bấm thay vì tra khóa vào ổ. Việc mở, khóa xe từ xa cũng đặc biệt hữu ích khi trời mưa hoặc tối. Khi cần tìm xe ở bãi đỗ rất đông phương tiện, người dùng Vespa Sprint Tech có thể yên tâm nhờ tính năng tìm xe trong bãi đỗ Bike Finder.

Màn hình TFT 5 inch và hệ thống Keyless hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong quá trình sử dụng xe.

Mặt khác, hệ thống chiếu sáng Ambient Light - lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe Sprint - giúp tăng tính thẩm mỹ. Ánh sáng Ambient Light sẽ được phát ra từ tấm chắn sau tay lái, khi khởi động, tắt xe và sử dụng tính năng tìm xe từ Keyless System, giúp người lái dễ dàng nhận diện phương tiện ngay lập tức.

Không chỉ mang đến sự thuận tiện tối đa, hiệu ứng ánh sáng này còn tôn lên thiết kế công nghệ cao của Sprint Tech, khẳng định dấu ấn hiện đại, thời thượng và đầy phong cách. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng thể hiện sự chu toàn của Vespa và Piaggio trong việc mang đến sản phẩm hữu dụng, thiết thực nhất có thể trong hành trình trải nghiệm của người dùng.

Vespa Sprint Tech - chiếc xe hòa quyện tính cổ điển và công nghệ hiện đại.

Trải nghiệm động cơ iGet thế hệ mới

Về động cơ, Vespa Sprint Tech được trang bị động cơ iGet thế hệ mới với hiệu suất cao. Bình xăng 8 lít đảm bảo hành trình dài mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. So với thế hệ trước, xe mang tới khả năng tăng tốc tốt hơn, đồng thời vẫn tiết kiệm nhiên liệu, Vespa Sprint Tech 2025 được trang bị hệ thống phanh ABS 2 kênh, giảm tối đa nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp, tăng độ an toàn khi di chuyển trên những cung đường trơn trượt. Cốp xe rộng rãi của Vespa Sprint Tech cũng là điểm cộng với dung tích đủ để cất mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân, kể cả mũ 3/4 hay mũ fullface.

Đúng như tinh thần được Vespa giới thiệu: Advanced technology meets timeless design (tạm dịch: Công nghệ vượt trội giao thoa thiết kế vượt thời gian), Vespa Sprint Tech là sản phẩm có sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và phong cách mang tính biểu tượng, qua đó nhấn mạnh giá trị quan trọng: Đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc.

Vespa Sprint Tech chính thức mở bán từ ngày 28/3 tại đại lý chính hãng của Piaggio Việt Nam trên toàn quốc.