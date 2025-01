VF 5 Plus tăng giá 12 triệu, VF 9 giảm gần nửa tỷ đồng

VinFast điều chỉnh giá bán loạt ôtô điện tại Việt Nam. Chỉ duy nhất VF 5 Plus tăng giá, các mẫu xe còn lại trong diện điều chỉnh đều có giá bán thấp hơn năm ngoái.

VinFast vừa thông báo điều chỉnh giá bán cho loạt ôtô điện tại Việt Nam. Phần lớn mẫu xe giảm giá, với mức giảm cao nhất gần nửa tỷ đồng. Riêng VF 5 Plus tăng 12 triệu đồng ở tùy chọn thuê pin.

Cụ thể, giá bán VF 5 Plus (không kèm sạc) từ 1/1 ở tùy chọn thuê pin sẽ là 480 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với giá cũ. Ở tùy chọn mua xe kèm pin, giá xe VF 5 Plus giảm 8 triệu đồng về mức 540 triệu đồng. Nếu mua VF 5 Plus kèm sạc, giá xe ở các tùy chọn tăng thêm 11 triệu đồng.

Loạt sản phẩm SUV điện còn lại của VinFast cũng được đồng loạt điều chỉnh giá bán từ đầu năm, giảm ít nhất 35 triệu đồng và cao nhất 448 triệu đồng.

Chi tiết về giá bán mới của các dòng xe điện VinFast (chưa kèm sạc) xem thêm ở bảng dưới đây.

Dòng xe Giá bán cũ (triệu đồng) Giá bán mới (triệu đồng) Chênh lệch (triệu đồng) VF 5 Plus thuê pin 468 480 +12 mua pin 548 540 -8 VF 6 Eco thuê pin 675 640 -35 mua pin 765 710 -55 VF 6 Plus thuê pin 765 710 -55 mua pin 855 770 -85 VF 7 Eco thuê pin 850 760 -90 mua pin 999 854 -145 VF 7 Plus thuê pin 999 899 -100 mua pin 1.199 999 -200 VF 7 Plus trần kính thuê pin 1.024 924 -100 mua pin 1.224 1.024 -200 VF 8 Eco thuê pin 1.170 970 -200 mua pin 1.380 1.120 -260 VF 8 Plus thuê pin 1.359 1.149 -210 mua pin 1.569 1.299 -270 VF 9 Eco thuê pin 1.589 1.380 -209 mua pin 2.114 1.680 -434 VF 9 Plus thuê pin 1.786 1.566 -220 mua pin 2.314 1.866 -448

Trong đợt điều chỉnh này, VinFast cũng thông báo áp dụng giá thuê pin mới cho tất cả dòng xe, từ mini SUV VF 3 cho đến SUV fullsize VF 9.

Gói thuê pin VF 3 hiện có giá mới 1,1-3 triệu đồng mỗi tháng tùy nhu cầu di chuyển. Chi phí thuê pin VF 5 Plus tăng từ 1,2-2,7 triệu đồng/tháng lên thành 1,4-3,2 triệu đồng tháng.

Riêng với VF 9, chi phí thuê pin hàng tháng được điều chỉnh giảm, từ 4,2-8,4 triệu đồng/tháng về mức 3,2-8,3 triệu đồng/tháng.

Dòng xe Giá thuê pin trước 1/1 Giá thuê pin từ 1/1 VF 3 900.000 - 2 triệu đồng/tháng 1,1-3 triệu đồng/tháng VF 5 Plus 1,2-2,7 triệu đồng/tháng 1,4-3,2 triệu đồng/tháng VF 6 1,4-3 triệu đồng/tháng 1,7-3,6 triệu đồng/tháng VF 7 1,7-4,8 triệu đồng/tháng 2-5,8 triệu đồng/tháng VF 8 1,9-4,8 triệu đồng/tháng 2,3-5,8 triệu đồng/tháng VF 9 4,2-8,4 triệu đồng/tháng 3,2-8,3 triệu đồng/tháng

Như vậy chỉ trong ít ngày đầu năm, VinFast đã có những thay đổi đáng kể về tên gọi các phiên bản xe cũng như giá bán, chi phí thuê pin.

Trước đó, VinFast thông báo các xe VF 6S và VF 7S sẽ đổi tên thành VF 6 Eco và VF 7 Eco. Dòng SUV cỡ D VinFast VF 8 từ 1/1 sẽ có 2 phiên bản Eco và Plus. Riêng VF e34 đổi tên thành Nerio Green, trở thành mẫu xe đầu tiên trong dải trong dải sản phẩm Green chuyên dùng chạy dịch vụ.