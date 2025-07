VFF bắt tay Vinmec đưa y học thể thao Việt Nam vươn tầm châu Á

Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2028, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của y học thể thao Việt Nam.

Cú bắt tay này không chỉ tập trung chăm sóc sức khỏe các tuyển thủ quốc gia, mà còn thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu, hướng đến chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Điểm tựa y học cho thể thao Việt Nam

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chấn thương cho cầu thủ là ưu tiên hàng đầu của VFF. Với sự hợp tác chiến lược cùng Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec, nhiều thành quả đã được gặt hái.

Vinmec và VFF ký kết hợp tác chiến lược vào tháng 4.

Vinmec đang hỗ trợ y tế toàn diện cho đội tuyển quốc gia từ U16 đến đội tuyển nam, nữ và futsal. Hàng loạt tuyển thủ trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Toàn, Thái Thị Thảo, Chương Thị Kiều, Lê Văn Xuân, Nguyễn Tiến Linh... đã được Vinmec điều trị thành công, nhanh chóng trở lại sân cỏ.

Bên cạnh đó, khóa huấn luyện nâng cao năng lực y học thể thao được triển khai cho cán bộ y tế của các CLB, từ phòng ngừa đến điều trị chấn thương. Sự phối hợp này thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giúp y học thể thao Việt Nam tạo được tiếng vang tại hội nghị quốc tế, góp phần vào chuẩn mực khu vực.

Ông Nguyễn Văn Phú và GS.TS.BS Trần Trung Dũng tại Hội nghị Y học thể thao AFC lần thứ 8.

Ông Nguyễn Văn Phú - thành viên hội đồng Y học AFC, Tổng Thư ký VFF - cho biết: "Sự phối hợp giữa VFF và Vinmec trong 4 năm qua tạo ra nền tảng vững chắc, đặc biệt sau khi xây dựng thành công trung tâm đạt chuẩn xuất sắc của AFC. Hệ thống Y tế Vinmec đã hỗ trợ điều trị tích cực cho tất cả đội tuyển, củng cố niềm tin vào sự phát triển bài bản của y học thể thao trong bóng đá Việt Nam".

Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ y học thể thao châu Á

Chỉ sau một năm kể từ khi Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao Vinmec được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công nhận là Trung tâm Y học Thể thao Xuất sắc (Sports Medicine Center of Excellence), Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc. Tại Hội nghị Y học Thể thao AFC lần thứ 8 (diễn ra từ 21/7 đến 25/7 tại Kuala Lumpur, Malaysia), Vinmec gây ấn tượng với 8 báo cáo khoa học, thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Vinmec mang tới hội nghị 8 báo cáo thuộc nhiều nội dung khác nhau của y học thể thao.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, đây là cột mốc quan trọng và cũng là sự phát triển vượt bậc, khi trong khoảng thời gian ngắn, từ lúc đạt chứng nhận Trung tâm Y học Thể thao Xuất sắc của AFC, chúng ta đã có bước tiến mạnh mẽ trong công tác nghiên cứu và thực hành để đạt tới trình độ cao hơn, nhằm phục vụ cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Các báo cáo của Vinmec tập trung điều trị toàn diện và cá thể hóa cho vận động viên, tích hợp lĩnh vực then chốt của y học thể thao hiện đại gồm: Sinh cơ học, phục hồi chức năng cũng như áp dụng phương pháp, công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị nhằm giúp vận động viên phục hồi nhanh chóng, phòng tránh chấn thương.

Điển hình là nghiên cứu Knee Biomechanics in Action: Understanding the Synergistic Role of Flexion and Valgus Angles in Male Football Players during Dynamic Athletic Movements. Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Đông Nam Á với nội dung phân tích mối liên hệ giữa góc gập gối và lệch trục khi vận động ở cầu thủ để đo lường, hỗ trợ tập luyện và tiên lượng nguy cơ chấn thương dây chằng chéo trước.

Bên cạnh đó, Vinmec trình bày nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích chuyển động và hiệu quả phục hồi sau chấn thương cơ xương khớp, nhờ liệu trình vật lý trị liệu cá nhân hóa.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Giám đốc TT Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec, Trưởng ban Y học của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - chia sẻ: "Thể thao Việt Nam hội nhập sâu rộng thì y học thể thao cũng cần hội nhập tương ứng, đó là cơ hội để cọ xát, nâng tầm chuyên môn trong nước. Ba yếu tố cơ bản đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của trung tâm xuất sắc là đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ về chuyên môn".

Sự hợp tác giữa VFF và Vinmec từng bước xây dựng hệ sinh thái y học thể thao toàn diện, kết nối y học, khoa học sức khỏe và khoa học vận động. Điều này không chỉ giúp tuyển thủ được hỗ trợ y tế toàn diện, mà còn thúc đẩy đào tạo chuyên sâu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong điều trị chấn thương thể thao chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm y học thể thao Việt Nam hiện đại, bền vững.