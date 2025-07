Vinmec Phú Quốc phẫu thuật cột sống ít xâm lấn cho người cao tuổi

Sau một ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy và đi lại - kết quả vượt mong đợi đối với người bệnh cao tuổi có bệnh lý vùng cột sống và nền sức khỏe phức tạp.

Cụ bà N.T.C 85 tuổi vừa được phẫu thuật giải ép rễ thần kinh điều trị hẹp ống sống thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc. Sau một ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy và đi lại - kết quả vượt mong đợi đối với người bệnh cao tuổi có bệnh lý vùng cột sống và nền sức khỏe phức tạp.

Kỹ thuật phẫu thuật an toàn, ít đau, rút ngắn thời gian hồi phục

Cụ bà N.T.C, sinh sống tại Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng đau lưng dữ dội kéo dài hơn 1 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II, có biểu hiện suy tim do thiếu máu cục bộ - những yếu tố làm tăng nguy cơ khi can thiệp ngoại khoa.

Kết quả sau thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị hẹp ống sống vùng thắt lưng, gây chèn ép rễ thần kinh - nguyên nhân chính dẫn đến đau nhức và hạn chế vận động. Sau khi được hội chẩn kỹ lưỡng liên chuyên khoa, đội ngũ bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi giải áp rễ thần kinh tại vùng thắt lưng dưới - vị trí tương ứng với đốt sống số 3 và số 4 (L3-L4).

Vinmec Phú Quốc đánh dấu bước tiến lớn trong phẫu thuật cột sống nội soi ngay trên đảo.

Đây là kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, hạn chế mất máu, giảm đau hiệu quả sau mổ và đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công với thời gian can thiệp được rút ngắn, người bệnh hồi phục nhanh chóng. Chỉ sau một ngày, cụ C đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống bình thường, không xuất hiện biến chứng hậu phẫu. Đây là kết quả ngoài mong đợi với bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền.

Nâng cao chất lượng điều trị tại tuyến đảo

Phẫu thuật nội soi điều trị hẹp ống sống là một trong những kỹ thuật hiện đại trong can thiệp cột sống ít xâm lấn, thường được áp dụng tại các bệnh viện tuyến trung ương. Tuy nhiên, tại Vinmec Phú Quốc, kỹ thuật đã được triển khai thường quy, giúp bệnh nhân gồm cả người dân và du khách có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, không cần tốn thời gian chuyển viện vào đất liền.

Phẫu thuật nội soi giúp giảm thời gian nằm viện, ít đau sau mổ, hồi phục nhanh và đặc biệt phù hợp với bệnh nhân có bệnh lý nền phức tạp.

ThS.BS Hoàng Nguyễn Nhật Tân, Bác sĩ Ngoại thần kinh tại Vinmec Phú Quốc, chia sẻ: “Với người cao tuổi, mỗi ca can thiệp ngoại khoa đều được chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng. So với mổ hở tiềm ẩn nhiều rủi ro, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn giúp tăng độ an toàn và rút ngắn thời gian hồi phục. Ca phẫu thuật thành công lần này khẳng định kỹ thuật cao hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả tại bệnh viện tuyến đảo như Vinmec Phú Quốc”.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ đánh dấu bước tiến trong điều trị bệnh lý cột sống ở người cao tuổi, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế Vinmec Phú Quốc, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân và du khách tại đảo ngọc.