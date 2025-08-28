Vị bác sĩ khiến bệnh nhân người Nhật quyết sang Việt Nam phẫu thuật

Nam bệnh nhân Nhật Bản quyết định quay lại Việt Nam, chọn bác sĩ Mạnh trực tiếp phẫu thuật. Ca mổ thành công, bệnh nhân phục hồi tốt và xuất viện trở về Nhật chỉ sau 3 ngày.

Sau gần 15 năm gắn bó cùng phẫu thuật nội soi khớp và y học thể thao, giúp hàng nghìn người bệnh phục hồi vận động bằng các kỹ thuật tiên tiến, TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng từ tháng 8/2025. Không chỉ là bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm, ông còn mang trong mình khát vọng đưa chấn thương chỉnh hình và y học thể thao chuẩn quốc tế tới với người dân phía Đông Bắc Bộ.

Dấu ấn chuyên môn và niềm tin từ bệnh nhân quốc tế

Tháng 5/2022, một nam du khách Nhật Bản khi đang đi du lịch tại Quảng Ninh đã gặp tai nạn bất ngờ và bị trật khớp vai kèm tổn thương Bankart xương rộng, vỡ củ lớn phức tạp. Sau khi được TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh khám và tư vấn điều trị tại Vinmec, bệnh nhân trở về nước khi chuyến du lịch kết thúc.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là nam bệnh nhân sau đó đã quyết định quay lại Việt Nam, chọn bác sĩ Mạnh trực tiếp phẫu thuật. Ca mổ thành công, bệnh nhân phục hồi tốt và xuất viện trở về Nhật chỉ sau 3 ngày, đồng thời chủ động quay lại Vinmec các mốc tái khám sau đó.

TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh chụp ảnh kỷ niệm cùng bệnh nhân người Nhật.

Đây chỉ là một trong hàng nghìn ca phẫu thuật thành công đã tạo nên “thương hiệu” của TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh nói riêng, đồng thời khẳng định vị thế chuyên môn của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec trên bản đồ y học khu vực.

Gần 15 năm gắn bó với ngành y, TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh gây ấn tượng nhờ sự am hiểu sâu về chấn thương thể thao, kết hợp với tay nghề nội soi khớp vững vàng. Ngoài giảng dạy và chuyển giao kỹ thuật, ông còn trực tiếp thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật - từ những chấn thương thể thao thường gặp đến các ca gãy xương hay viêm khớp phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc.

TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh và e-kip thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ông đặc biệt chú trọng điều trị theo hướng bảo tồn cấu trúc tự nhiên, giúp người bệnh - nhất là người trẻ - duy trì khả năng vận động bền vững mà không cần can thiệp thay khớp sớm. Luôn cập nhật các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, bác sĩ Mạnh cùng đồng nghiệp tại Vinmec đã tiên phong sáng tạo "Kỹ thuật hybrid trong nội soi ghép xương điều trị trật khớp vai tái phát", kết hợp công nghệ in 3D để định lượng chính xác xương ghép. Công trình này đã được công bố trên Tạp chí Arthroscopy Techniques - một trong những tạp chí quốc tế hàng đầu về nội soi khớp. Đây là phương pháp cố định cải tiến, không cần mổ mở, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn.

Khởi đầu mới tại Vinmec Hải Phòng - khát vọng nâng tầm y tế phía Đông Bắc Bộ

Từ tháng 8 năm nay, TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh chính thức giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng. Với vai trò mới, ông đặt mục tiêu phát triển nơi đây thành trung tâm y tế hiện đại hàng đầu khu vực Đông Bắc, nơi người dân có thể tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao với y học tiên tiến, dịch vụ chuẩn quốc tế ngay tại địa phương.

Trọng tâm phát triển của Vinmec Hải Phòng là các chuyên khoa mũi nhọn như chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, sản và IVF, hồi sức cấp cứu, phục hồi chức năng chuyên sâu cho đến nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng.

“Chuyên môn giỏi chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Tôi muốn bệnh viện trở thành điểm tựa niềm tin cho người dân - nơi ai cũng được chăm sóc toàn diện, an toàn và nhân văn nhất dù họ là ai và đến từ đâu”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc cùng tầm nhìn quản trị rõ ràng, TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh kỳ vọng cùng Vinmec Hải Phòng kiến tạo một hệ sinh thái y tế bền vững, hiện đại - phục vụ tốt hơn cho người dân khu vực Đông Bắc Bộ.