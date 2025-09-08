Vì sao Ấn Độ được VinFast chọn làm nơi ra mắt xe, mở nhà máy?

Ấn Độ hiện là thị trường ôtô lớn thứ tư thế giới, sở hữu tiềm năng phát triển khá lớn ở mảng xe điện.

Sau khi ít nhiều đạt được thành công ở thị trường nội địa, VinFast đặt chân ra thế giới bằng các lô hàng xuất khẩu, với điểm đến ở nhiều thị trường Mỹ, Á và Âu. Hiện diện ở nhiều nơi nhưng Ấn Độ là quốc gia được VinFast thiết lập nhà máy bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thị trường ôtô ở quốc gia đông dân nhất thế giới có gì hấp dẫn và tiềm năng để lôi kéo VinFast cũng như các hãng xe khác tham gia?

Dân số đông, thị trường ôtô đứng top

Đang là quốc gia sở hữu dân số cao nhất toàn cầu, Ấn Độ cũng là một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới tính đến hiện tại.

Năm ngoái, người dân quốc gia Nam Á tiêu thụ tổng cộng 4,27 triệu ôtô các loại, đứng thứ tư toàn cầu, chỉ xếp sau Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc.

Đáng nói, vị trí của Ấn Độ trong danh sách thị trường xe lớn nhất thế giới đã giảm một bậc so với trước đó một năm. Cụ thể, Ấn Độ từng là quốc gia bán nhiều ôtô thứ ba toàn cầu vào năm 2023 với 4,25 triệu xe, trội hơn doanh số 4,2 triệu xe ghi nhận tại Nhật Bản.

Thị trường ôtô Ấn Độ lớn thứ tư thế giới. Ảnh: ET Auto.

Theo Reuters, nếu xét riêng trong năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 3/2025), doanh số ôtô tại Ấn Độ đạt mức tăng trưởng 2%. Đây là đà tăng trưởng kém nhất trong vài năm gần đây của thị trường ôtô Ấn Độ.

Cụ thể, năm tài chính 2022 từng chứng kiến doanh số toàn thị trường ôtô Ấn Độ tăng trưởng 12%. Bước sang năm tài chính 2023, thị trường này đạt mức tăng trưởng đến 27%. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số giảm về 8% trong năm tài chính 2024 và đạt 2% trong năm tài chính 2025 như đề cập phía trên.

Việc Ấn Độ vẫn giữ được một vị trí trong top đầu thị trường ôtô lớn nhất thế giới bằng mức tăng trưởng thấp đã ít nhiều cho thấy tiềm năng phát triển khá lớn. Nếu có thể duy trì đà tăng trưởng 2 chữ số như giai đoạn trước, Ấn Độ hoàn toàn có thể bỏ xa Nhật Bản trên bảng thống kê doanh số ôtô trong tương lai gần.

Năm ngoái, Trung Quốc vẫn duy trì vị thế thị trường xe lớn nhất thế giới với lượng tiêu thụ 31,46 triệu xe. Mỹ đứng thứ hai với doanh số 15,97 triệu xe, còn Nhật Bản xếp ngay trên Ấn Độ nhờ ghi nhận doanh số 4,42 triệu xe trong năm 2024.

Ôtô điện - thị trường nhỏ, tiềm năng lớn?

Đứng thứ tư thế giới về doanh số ôtô trong năm 2024 nhưng Ấn Độ chưa phải là quốc gia chứng kiến sự phổ biến đáng kể của ôtô điện.

Năm ngoái, doanh số ôtô điện ở nước này chiếm khoảng 2,5% tổng lượng tiêu thụ ôtô toàn quốc, tương đương khoảng 100.000 xe. Dù số lượng không quá đáng kể, doanh số ôtô điện ở Ấn Độ vẫn đạt mức tăng trưởng đến 20% khi đặt cạnh số liệu của năm 2023.

Theo Financial Express, sạc pin là rào cản lớn nhất khiến khách hàng Ấn Độ ngần ngại mua ôtô điện. Một nghiên cứu do Deloitte thực hiện cho thấy có khoảng 39% người dân Ấn Độ e ngại về thời gian sạc kéo dài, trong khi khoảng 38% cho biết không mua ôtô điện vì hạ tầng sạc công cộng chưa phát triển.

Giá bán trung bình cao hơn xe xăng, phạm vi hoạt động hay lượng công nghệ mới có mặt trên ôtô điện cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến đà tăng trưởng tại thị trường Ấn Độ.

Hạ tầng trạm sạc là một trong những trở ngại lớn với người dùng ôtô điện tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Chính phủ Ấn Độ đã đặt mục tiêu sẽ tăng tỷ trọng ôtô điện trong cơ cấu doanh số ôtô nước này lên thành 30% vào năm 2030. Mức tăng trưởng lớn nhiều khả năng sẽ cần đến nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp. Đây vừa là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức với các hãng xe khi nhảy vào "miếng bánh" thị trường xe điện Ấn Độ.

Nhìn chung, thị trường ôtô điện tại Ấn Độ sở hữu dư địa phát triển khá lớn. Rào cản lớn nhất hiện tại có lẽ là giá xe và hạ tầng trạm sạc, thể hiện rõ qua kết quả nghiên cứu do Deloitte thực hiện.

Nếu có thể tìm được lời giải cho bài toán này, bất kỳ hãng xe điện nào cũng có thể đạt được thành công ở Ấn Độ - nơi thị trường ôtô thuần điện vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển.

Cơ hội của hãng xe Việt ra sao?

Kết thúc năm 2024, Tata Punch là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Ấn Độ với 202.031 xe đến tay khách hàng. Hai thương hiệu nội địa Tata, Mahindra cùng với các hãng xe nước ngoài Hyundai và Suzuki đóng góp phần lớn đại diện trong top 10 xe bán chạy nhất Ấn Độ năm ngoái.

Cụ thể, Tata có 2 đại diện, liên doanh Maruti Suzuki đóng góp 6 mẫu xe, cùng với Hyundai Creta và Mahindra Scorpio là những cái tên hoàn thiện danh sách 10 ôtô có doanh số cao nhất thị trường.

Tata Punch bán chạy nhất Ấn Độ năm ngoái. Ảnh: NetCarShow.

Khác với những thị trường ôtô tại Trung Quốc, Nhật Bản hay vài nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, thị trường xe Ấn Độ lúc này gần như vẫn đang "miễn nhiễm" với ôtô điện Trung Quốc.

Danh sách top 10 ôtô bán chạy nhất Ấn Độ hoàn toàn vắng bóng xe Trung Quốc, đồng thời bị áp đảo bởi thương hiệu nội địa Tata và liên doanh Maruti Suzuki - vốn sở hữu lịch sử lâu đời tại quốc gia Nam Á.

Do vậy, việc một hãng xe thuần điện mới như VinFast đổ bộ thị trường ôtô lớn thứ tư thế giới vừa là cơ hội, vừa là thách thức không nhỏ.

VinFast đứng trước cơ hội chiếm mảnh lớn trong miếng bánh thị phần ôtô thuần điện tại quốc gia Nam Á, nhưng thách thức về giá trị và độ nhận diện thương hiệu, giá xe hay cơ sở hạ tầng sạc vẫn đang chờ hãng xe Việt tìm lời giải.

VinFast chọn VF 6 và VF 7 làm những mẫu xe đầu tiên trong hành trình chinh phục thị trường Ấn Độ. Bộ đôi SUV cỡ B và C được chọn nhiều khả năng nhằm "chiều chuộng" thị hiếu khách hàng quốc gia Nam Á, bởi SUV là dòng xe chủ đạo trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Ấn Độ năm vừa rồi.

Mẫu SUV chạy điện cỡ B VinFast VF 6 có giá khởi điểm 1,649 triệu INR, tương đương 18.700 USD , còn đàn anh VF 7 có giá bán từ 2,089 triệu INR, tương đương khoảng 23.693 USD .

VinFast mở bán VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ. Ảnh: VinFast.

Một số đối thủ tiềm năng của VF 6 tại Ấn Độ bao gồm MG ZS EV, Hyundai Kona và đặc biệt Tata Nexon EV - xe điện của thương hiệu nội địa Tata. Cuộc chơi được dự báo sẽ không dễ dàng, nhưng VinFast đã phần nào chứng minh mức độ cam kết với thị trường Ấn Độ bằng nhà máy lắp ráp ôtô điện đặt tại Thoothukudi (bang Tamil Nadu), đã khánh thành từ tháng 4.

Trong lần đầu xâm nhập thị trường Ấn Độ, "hành trang" của VinFast còn là danh hiệu hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2024, bên cạnh danh mục sản phẩm ôtô điện tương đối hoàn chỉnh. VinFast VF 6 cũng đang là cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam, vượt qua nhiều mẫu xe xăng của các thương hiệu Hàn, Nhật.

Sau VF 6 và VF 7, nhiều khả năng Minio Green sẽ là cái tên tiếp theo được ra mắt thị trường ôtô lớn thứ tư thế giới. Nếu VinFast thực sự giới thiệu mẫu xe rẻ nhất của mình đến khách hàng Ấn Độ, hãng xe điện Việt đang đi trên con đường mà Tata đang thực hiện trên "sân nhà" - chinh phục thị trường bằng những mẫu xe điện giá rẻ.

Tigor EV là sản phẩm xe điện giá rẻ của Tata, phục vụ thị trường nội địa. Ảnh: Tata.

Nhìn chung, khi thị trường ôtô điện tại Ấn Độ còn khá sơ khai nhưng sở hữu tiềm năng lớn, việc khách hàng ở quốc gia Nam Á không thật sự hứng thú với ôtô điện Trung Quốc đã mở ra cơ hội cho tất cả hãng xe tham gia.

Gần đây, Tesla cũng đã đặt chân vào Ấn Độ bằng Model Y, sau 9 năm kể từ thời điểm CEO Elon Musk lần đầu chia sẻ kế hoạch. Thị trường xe điện tại Ấn Độ đang sôi động dần và cùng chờ xem liệu VinFast, Tesla và các hãng xe khác sẽ "chia phần" miếng bánh này thế nào trong tương lai.