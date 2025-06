Vì sao G-Dragon mê hoặc từ Millenial đến Gen Z?

Ra mắt cùng Big Bang từ năm 2006, sau gần 20 năm hoạt động, thậm chí có thời gian “ở ẩn” dài dằng dặc, sức hút và địa vị của G-Dragon chưa từng suy giảm.

G-Dragon (GD) - tên thật là Kwon Ji Yong - đã sớm bộc lộ tố chất ngôi sao từ khi còn nhỏ. Anh bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 5 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'ra. Ở tuổi 18, anh debut cùng nhóm nhạc Big Bang vào năm 2006.

Âm nhạc vượt thời gian

Đến năm 2007, khi ca khúc Lies - đĩa đơn đầu tiên trong mini album đầu tay Always của Big Bang - bùng nổ thành hiện tượng, lịch sử K-Pop đã chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục của một ông hoàng không thể thay thế của dòng nhạc này - G-Dragon.

Để lý giải nguyên do Big Bang và G-Dragon có thể duy trì sức hút suốt nhiều năm, thì câu trả lời chính là âm nhạc. Chỉ cần nhắc đến họ, người hâm mộ sẽ lập tức nhớ đến những bản nhạc bất hủ, dù là trạng thái “suy” hay “vui đỉnh nóc”. Bất cứ ai, dù không biết nhiều về K-Pop cũng chắc hẳn từng nghe qua ít nhất một những giai điệu hit quốc dân như Haru haru, Fantastic Baby, Heartbreaker… hay gần đây nhất là Power. Dù là hoạt động nhóm hay solo, phong độ âm nhạc của GD luôn duy trì ở đỉnh cao, nhất là với album solo Kwon Ji Yong (2017) - sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành và chiều sâu trong âm nhạc lẫn hình ảnh của nghệ sĩ.

Trong khi những fan cứng lâu năm không rời đi thì lớp khán giả Gen Z - thế hệ khi ấy là fan nhí, tuổi teen - cũng dần bị “hút hồn” bởi chất nhạc độc đáo, dễ gây nghiện vang lên ở khắp nơi. Không ít người đến với G-Dragon qua “hiệu ứng kế thừa” trong gia đình, khi bố mẹ hay anh chị đã là fan từ trước.

Ngay cả trong 8 năm ẩn mình của “anh Long” kể từ sau giai đoạn quảng bá album Kwon Ji Yong (2017), các Gen Z vẫn tiếp tục “xào nấu” các bản nhạc cũ của anh thành nhạc nền trên TikTok, Instagram, và nhiều đoạn cut trong số đó đã trở thành xu hướng như Haru Haru, Untitle, Crooked hay Good Boy… Điều này đã chứng minh âm nhạc của GD hợp thị hiếu xuyên thời gian và xuyên thế hệ, thậm chí có cả một lượng fan mới đến từ thế hệ Alpha - những “fan nhí” có xu hướng tìm lại bản nhạc gốc, xem lại các video cũ theo thuật toán, rồi “lọt hố” thần tượng.

G-Dragon tại world tour Ubermensch. Ảnh: Number-G.

Bản sắc “chỉ một và duy nhất”

G-Dragon trở thành sao hạng S, tiên phong cho khái niệm “idol tự sản xuất” thành công rực rỡ, từ đó phá bỏ lối suy nghĩ rằng idol chỉ là “gà công nghiệp” được tạo ra hàng loạt và dựa vào công ty. Anh cũng là rapper có xuất thân idol đầu tiên được giới rap underground kính nể và công nhận thực lực, đồng thời là idol đầu tiên trở thành thành viên thường trực của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA).

Ở thời điểm hiện tại, đã có nhiều idol tự viết nhạc, giỏi hát, rap hay được gia nhập KOMCA, nhưng người tiên phong luôn được mọi người nhắc đến. G-Dragon được ví như “ông hoàng không thể thay thế” của K-pop, là niềm tự hào mà dù là F1 hay F(n) của fandom đều tự hào khi nhắc đến.

G-Dragon không sở hữu ngoại hình nam thần điển hình, nhưng lại có thần thái không thể nhầm lẫn. Trong khi phần lớn thần tượng cùng thời chọn theo đuổi hình tượng hoặc trưởng thành, hoặc gợi cảm, G-Dragon không rập khuôn theo bất kỳ phong cách nào cụ thể. Anh tạo ra phong cách của riêng mình bằng cá tính và sự sáng tạo vô hạn. Một chút nổi loạn, nhiều phần phóng khoáng, xen lẫn cái ngông và thậm chí cả chút “điên” rất riêng - tất cả hòa quyện để tạo nên một G-Dragon không thể sao chép.

Các ca khúc của Big Bang và G-Dragon mặc dù không đặt nặng yếu tố vũ đạo phức tạp, thậm chí nhiều bài gần như không có vũ đạo cố định nhưng phong thái trên sân khấu của anh chưa bao giờ đơn điệu. Việc không có vũ đạo đã tạo không gian để G-Dragon thỏa sức “freestyle” trước người hâm mộ. Từ những chuyển động nhỏ như cái nghiêng đầu, đến cách vung tay, đá chân ngẫu hứng… tất cả đều mang đậm nhịp điệu cá nhân không trộn lẫn.

Phong cách trình diễn là nét đặc trưng khó thay thế của G-Dragon. Ảnh: Number-G.

Sự “phá bỏ mọi tiêu chuẩn” của G-Dragon là hấp lực thu hút mọi thế hệ người hâm mộ. Millennial sùng bái “vị vua” bởi tài năng và tính cách của anh, còn Gen Z tìm thấy ở anh tinh thần tự do, bộc lộ cá tính đến tuyệt đối và tuyệt đỉnh. Fan của Quyền Chí Long (tên phiên âm Hán Việt của GD) trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc trải dài từ Gen 2 đến các thế hệ thần tượng Gen 4 như diễn viên Han Ga In, rapper BewhY, các thành viên của iKON, BTS, EXO, Seventeen hay gần nhất là BabyMonster… Đó là lý do G-Dragon được ví như “idol của mọi idol” - người truyền cảm hứng không phải để tạo ra bản sao, mà để thế hệ sau học cách phát huy điểm mạnh, tạo dấu ấn cá nhân theo cách riêng, độc đáo và cuốn hút.

Biểu tượng “thoát vòng” âm nhạc

Sức ảnh hưởng của G-Dragon không gói gọn ở âm nhạc mà còn ở mảng thời trang. Nam rapper khai phá xu hướng ăn mặc phi giới tính. Anh diện bất cứ chiếc áo hay quần nào, không quan tâm nó được ấn định cho nam hay nữ, chỉ cần thấy hợp. “Tôi không thể không mặc gì ra đường, và thế là mọi người gọi tôi là fashionista”, G-Dragon từng nói vậy trong một show giải trí, nửa đùa nửa thật nhưng rất đúng với cách anh nhìn nhận thời trang: Không cần cố tỏ ra nổi bật, chỉ cần là chính mình, tự khắc sẽ được chú ý.

Chính khí chất ấy đã khiến Karl Lagerfeld - huyền thoại thời trang và giám đốc sáng tạo của Chanel - đích thân chọn anh làm đại sứ thương hiệu. G-Dragon trở thành thần tượng K-Pop đầu tiên xuất hiện trong hàng ghế front row tại các show Chanel, mở đường cho hàng loạt idol K-Pop sau này bắt tay cùng các thương hiệu xa xỉ toàn cầu.

Suốt nhiều năm, cứ thứ gì G-Dragon dùng là sẽ thành xu hướng thịnh hành, từ đôi giày đạp gót từng bị xem là “luộm thuộm”, đến mẫu Nike x Peaceminusone Para-noise "trông dị dị” vẫn cháy hàng toàn cầu. Hay đơn giản như kiểu buộc khăn lên đầu để giấu tóc, cũng đủ để “style bà ngoại” phủ sóng mạng xã hội suốt từ 2024 đến nay.

GD từng gây sốt với phong cách dùng kẹp giấy làm phụ kiện. Ảnh: Number-G.

Không chỉ là biểu tượng thời trang, G-Dragon còn là doanh nhân nhạy bén. Thương hiệu cá nhân Peaceminusone được anh sáng lập cùng cộng sự, là hiện thân cho tư duy nghệ thuật táo bạo và cá tính không giới hạn. Từ áo phông, phụ kiện cho đến giày sneaker kết hợp với các hãng thời trang lớn, mọi sản phẩm đều trở thành item được săn lùng toàn cầu. Peaceminusone không chỉ là thời trang, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống - nơi G-Dragon biến từng ý tưởng, chi tiết nhỏ thành làn sóng văn hóa mang tầm ảnh hưởng quốc tế.

“Cơn lốc” G-Dragon đến Việt Nam

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, giấc mơ được gặp trực tiếp G-Dragon của fan Việt Nam cuối cùng cũng thành hiện thực. VPBank lắng nghe trọn vẹn tiếng lòng của hàng triệu fan Việt khi mang “ông hoàng K-Pop” trở lại sân khấu Việt với đại nhạc hội đỉnh cao K-Star Spark in Vietnam - Presented by VPBank, cùng sự góp mặt của CL, DPR IAN, Tempest và tripleS.

Concert chưa diễn ra nhưng sức nóng đã vượt ngưỡng. Vé của đêm nhạc đã tẩu tán sạch chỉ trong thời gian ngắn - không chỉ bởi tên tuổi của G-Dragon, mà còn bởi khao khát mãnh liệt từ người hâm mộ Việt Nam, những người đã chờ đợi một thập kỷ để được "cháy" cùng anh ngay trên sân nhà. Mỗi bài đăng về GD trên mạng xã hội đều bùng nổ lượt chia sẻ và tương tác như cách fan khẳng định "Chúng tôi sẵn sàng tất cả để chào đón anh".

K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank dự kiến chào đón 40.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 21/6 - nơi hàng chục nghìn trái tim sẽ cùng hòa nhịp, nơi “huyền thoại K-Pop” G-Dragon sẽ lần đầu tiên đứng trên sân khấu Việt Nam như một ca sĩ solo, và nơi tình yêu âm nhạc vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ, thế hệ. Đây sẽ không chỉ là một concert, mà là một cột mốc, một khoảnh khắc để đời.