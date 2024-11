Vì sao nữ Cục Trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh bị bắt?

Nguyễn Thu Nhiễu, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh, bị bắt để điều tra về hành vi "nhận hối lộ", liên quan đến vụ án "buôn lậu", "trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina.

Theo điều tra, bà Nguyễn Thu Nhiễu đã "làm ngơ" cho doanh nghiệp đặt mua hàng từ Trung Quốc thông qua wechat, nhưng không mở tờ khai hải quan nhằm trốn thuế và buôn lậu.

Cụ thể, ngày 2/4/2024, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra đối với Công ty TNHH Pretty Vina (địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa gồm: Móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại, xuất xứ Trung Quốc, không có nhãn phụ hàng hóa, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Bà Nguyễn Thu Nhiễu, Cục trưởng cục Hải quan Hà Nam Ninh, bị bắt giữ

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP, hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Thực hiện xác minh, làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, bước đầu xác định, hàng hóa nêu trên được bộ phận mua hàng của công ty đặt mua trực tiếp từ Trung Quốc thông qua tài khoản wechat. Các mặt hàng này đặt mua về có những lô không mở tờ khai hải quan, thời gian thực hiện kéo dài.

Đồng thời, bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, có dấu hiệu vi phạm Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh Hà Nam để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/5/2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại “Công ty TNHH Pretty Vina”. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.

Công ty này là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, do một người quốc tịch Mỹ làm tổng giám đốc. Cơ quan chức năng xác định công ty này có số hàng hóa vi phạm khoảng 51 tỷ đồng .

Công an Hà Nam nhận định đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách Nhà nước…

Việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý vụ án thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật", kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.