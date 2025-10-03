Vì sao thịt heo không thể ăn tái?

Một số người vẫn giữ thói quen ăn thịt lợn tái, nem chạo từ thịt sống. Ít ai biết chỉ một lần chủ quan cũng có thể khiến cơ thể đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Thịt lợn tái, chưa được nấu chín có thể chứa nhiều ký sinh trùng gây hại. Ảnh: Freepik.

Dù không phổ biến, một số người vẫn ăn thịt lợn tái hoặc các món từ thịt sống như nem chạo, nem thính. Ít ai biết rằng cách ăn này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng và bệnh truyền qua thực phẩm. Thực tế, nấu chín kỹ là cách duy nhất để loại bỏ mầm bệnh trong thịt lợn.

Nguy cơ nhiễm sán dây lợn

Theo MedicineNet, Taenia Solium, còn được gọi là sán dây lợn, là loại ký sinh trùng thường tấn công ruột, nhưng cũng có thể lây nhiễm não. Khi xâm nhập cơ thể người, ấu trùng sán lợn sẽ chui qua thành ruột vào hệ tuần hoàn, đi khắp cơ thể và ký sinh ở não.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu ấu trùng sán xâm nhập hệ thần kinh, bệnh nhân có thể mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn ở não (neurocysticercosis), gây nhiễm trùng não nghiêm trọng và có thể bị động kinh. Tại các vùng lưu hành cao, gần 1/3 số trường hợp động kinh là do nhiễm sán dây lợn.

Các triệu chứng nhiễm trùng thường nhẹ hoặc không có, nhưng có thể bao gồm sụt cân, đau bụng, tắc ruột và kích ứng quanh hậu môn.

Nhiễm trùng Salmonella

Salmonella rất phổ biến, sống trong cơ thể động vật hoang dã và động vật nuôi. Thịt lợn rất dễ bị nhiễm loại vi khuẩn này, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Nhiễm khuẩn Salmonella có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và sốt. Các triệu chứng này sẽ xuất hiện từ 12 đến 72 giờ sau khi ăn thịt sống bị nhiễm khuẩn. Bạn có thể cần nhập viện nếu bệnh nặng và gây mất nước. Bệnh thường hồi phục trong vòng 4 đến 7 ngày.

Nhiễm trùng Trichinella

Ấu trùng của loại giun xoắn ký sinh này có thể có trong thịt động vật. Động vật ăn thịt thường bị nhiễm bệnh, đặc biệt là loài ăn tạp như lợn rừng và lợn nhà cũng có thể mang giun xoắn. ​​Bệnh do loại ký sinh trùng này gây ra được gọi là bệnh giun xoắn.

Nhiễm trùng Trichinella có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi và sốt khi bệnh khởi phát. Sau đó, người bệnh cũng bị đau đầu, ớn lạnh, đau khớp và cơ, ngứa da và táo bón. Các vấn đề về tim và hô hấp có thể xảy ra nếu nhiễm trùng nặng, thậm chí không qua khỏi.

Liên cầu lợn

Cầu khuẩn Streptococcus suis (S.suis) lây truyền sang người khi chúng ta tiếp xúc với lợn bị nhiễm bệnh hoặc ăn phải thịt lợn bệnh còn tái. Đó là lý do thịt lợn cần được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Người bị nhiễm liên cầu lợn có các biểu hiện lâm sàng như viêm màng não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và khớp. Tình trạng nặng có thể dẫn đến không qua khỏi do độc tố vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, suy đa phủ tạng, nhiễm khuẩn huyết.

Cách nấu và kiểm tra thịt đã chín

Nấu chín thịt lợn là cách duy nhất đảm bảo tiêu diệt hết ký sinh trùng có trong thịt. Mọi người có thể sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đo nhiệt độ của thịt đã nấu chín. Cắm nhiệt kế vào thịt khi vẫn đang nấu và không bao giờ nếm thịt trước khi thịt được nấu chín hoàn toàn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Mỹ) khuyến nghị thịt lợn nguyên miếng, bao gồm sườn và thịt quay, nên được nấu chín đến nhiệt độ bên trong là 73 độ C. Sau khi nấu thịt lợn nguyên miếng, hãy để thịt nghỉ trong 3 phút trước khi cắt hoặc ăn thịt. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thời gian nghỉ sau khi nấu rất quan trọng vì nhiệt độ bên trong thịt tiếp tục tăng hoặc ít nhất là không đổi, giúp tiêu diệt mầm bệnh.

CDC cũng khuyến cáo chỉ ướp (muối), sấy khô, hun khói hoặc quay thịt bằng lò vi sóng không thể tiêu diệt hết ký sinh trùng gây bệnh. USDA khuyến nghị nên làm nóng thịt lợn đến 71 độ C trước khi sấy khô.