Trải nghiệm nhanh Honda Vario 160 lắp ráp tại Việt Nam
Honda Vario 160 phân phối chính hãng có 2 tùy chọn phanh CBS và ABS. Xe có giá bán khởi điểm 51,69 triệu đồng.
Vespa không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng di sản Italy và tuyên ngôn phong cách sống suốt 79 năm. Cùng ZNews khám phá hành trình văn hóa Vespa tại Việt Nam.
Xe máy để lâu không sử dụng có thể phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến động cơ, lốp xe, bình chứa nhiên liệu...
Khóa thông minh trên xe máy cho phép người dùng khởi động không cần chìa, định vị hay chống trộm. Khi không có remote, vẫn có cách để nổ máy xe.
Tay đua 66 tuổi Thái Hữu Nghĩa gây chú ý khi tham gia giải đua môtô phân khối lớn đầu tiên tại Việt Nam. Ông từng chạy qua nhiều dòng xe như cruiser hay adventure.
Yamaha Exciter 155 nhận được lời khen về các nâng cấp ở trang bị, tuy nhiên thiết kế của mẫu xe này vẫn chưa thuyết phục được một số người.
Yamaha Exciter 155 VVA có thiết kế mới đi kèm động cơ mạnh hơn đời trước.
Phiên bản đặc biệt Ducati Diavel 1260 Lamborghini được lấy cảm hứng từ siêu xe.
Honda SH 350i sẽ được ra mắt vào ngày 10/11. Mẫu xe này có thể được trang bị động cơ giống mẫu Forza 350 được giới thiệu cách đây không lâu.
Kawasaki Versys-X 300 phiên bản Tourer có giá bán hơn 160 triệu đồng, xe được trang bị sẵn phụ kiện hỗ trợ cho việc đi chơi xa.
Suzuki Intruder 150 hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu cruiser 150 cc có kiểu dáng lạ.