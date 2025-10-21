Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe dien va cuoc chuyen doi toan cau, loi the nao cho thuong hieu Viet? hinh anh

Xe điện và cuộc chuyển đổi toàn cầu, lợi thế nào cho thương hiệu Việt?

11:00 26/4/2025 11:00 26/4/2025 Xe 2.0K

Sự chuyển dịch của ngành xe điện đang tạo ra một cuộc cách mạng toàn cầu, và Việt Nam không đứng ngoài xu hướng. VinFast đang đầu tư mạnh mẽ, xây dựng hệ sinh thái xe điện và vươn ra thế giới. Những yếu tố nào giúp xe điện Việt Nam có chỗ đứng vững chắc? Câu trả lời nằm trong chiến lược phát triển toàn diện.

Oto dien de so huu, chi phi nuoi xe cung khong dang lo hinh anh

Ôtô điện dễ sở hữu, chi phí nuôi xe cũng không đáng lo

12:00 15/4/2025 12:00 15/4/2025 Xe 1.9K

Anh Bạch Trung – chủ nhân của cả VFe34, VF8 và VF3 – chia sẻ trải nghiệm thực tế về chi phí sử dụng xe điện VinFast mỗi tháng. Bài toán tiền sạc, bảo dưỡng đến lợi ích kinh tế so với xe xăng, tất cả sẽ được phân tích rõ ràng qua những con số thực tế.

Nu chu nhan danh gia VinFast VF 7 - khi xe la tuyen ngon ca tinh hinh anh

Nữ chủ nhân đánh giá VinFast VF 7 - khi xe là tuyên ngôn cá tính

18:00 10/4/2025 18:00 10/4/2025 Xe 1.8K

Là một trong những chủ nhân tiên phong của VinFast VF7, chị Thúy Vy không chỉ ủng hộ thương hiệu Việt mà còn tận hưởng sự thay đổi trong phong cách sống. Chiếc xe trở thành tuyên ngôn cá tính, nâng tầm phong cách và thói quen di chuyển.

Trai nghiem nhanh BYD Dolphin hinh anh

Trải nghiệm nhanh BYD Dolphin

14:22 16/6/2024 14:22 16/6/2024 EV 5.3K

Là chiếc xe điện rẻ nhất trong dải sản phẩm của BYD tại Việt Nam, liệu Dolphin sẽ được trang bị gì để cạnh tranh cùng các đối thủ?

Trai nghiem VinFast VF 7 hinh anh

Trải nghiệm VinFast VF 7

18:46 3/12/2023 18:46 3/12/2023 Xe 7.5K

VinFast VF 7 cùng phân khúc với VF e34 nhưng có kích thước tổng thể lớn hơn, hiệu năng của mẫu xe này cũng nhỉnh hơn. VF 7 được bán với giá khởi điểm 850 triệu đồng.

Trai nghiem taxi dien tai TP.HCM hinh anh

Trải nghiệm taxi điện tại TP.HCM

15:17 28/4/2023 15:17 28/4/2023 EV 179 6.5K

TP.HCM là khu vực thứ 2 trên toàn quốc triển khai taxi Xanh SM. Khách hàng có thể lựa chọn 2 dịch vụ là GreenCar và LuxuryCar.

Cach giam nguy co nham chan ga hinh anh

Cách giảm nguy cơ nhầm chân ga

11:28 7/4/2023 11:28 7/4/2023 Ôtô 24.2K

Vị trí 2 bàn đạp ga và phanh được đặt cạnh nhau nên không khó để đạp nhầm. Tuy nhiên vẫn có cách để hạn chế xảy ra tình trạng không mong muốn này.

Trai nghiem nhanh VinFast VF 9 ban thuong mai hinh anh

Trải nghiệm nhanh VinFast VF 9 bản thương mại

16:36 27/3/2023 16:36 27/3/2023 Xe 25 4.8K

VinFast cho biết lô xe VF 9 bàn giao đầu tiên gồm 27 chiếc. Mẫu SUV cỡ lớn có 2 phiên bản là Eco và Plus, giá bán lần lượt 1,97 tỷ và 2,178 tỷ đồng đã bao gồm pin.

