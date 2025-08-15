Lỗ hổng vi chất là gì và tác động thế nào đến sự phát triển trẻ?
95% trẻ thiếu vitamin D, 69% thiếu canxi và nhiều vi chất khác do khẩu phần mất cân đối, theo Seanuts II. Chuyên gia gợi ý cách lấp đầy lỗ hổng vi chất dễ áp dụng hàng ngày.
Khi đang làm việc, 2 công nhân không may bị điện giật dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đã cứu sống bệnh nhân một cách kỳ diệu.
95% trẻ thiếu vitamin D, 69% thiếu canxi và nhiều vi chất khác do khẩu phần mất cân đối, theo Seanuts II. Chuyên gia gợi ý cách lấp đầy lỗ hổng vi chất dễ áp dụng hàng ngày.
Sáng 11/5 tại TP.HCM, Herbalife phối hợp tổ chức “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” lần thứ 4 với nhiều hoạt động đặc sắc hướng đến lối sống lành mạnh.
Bệnh nhi 4 tuổi ở Nam Định là trường hợp khiến dư luận xót xa sau khi video về vụ tai nạn lan truyền tối 3/5. Đang chơi gần nhà, bé không may bị xe ba bánh tự chế cán qua người.
Ngất xỉu vì nắng nóng, chị Huỳnh mau chóng được lực lượng chức năng và người dân xung quanh hỗ trợ.
Anh Hà Đức Minh (31 tuổi) giảm 12 kg, ổn định chỉ số mỡ máu, đường huyết trong ngưỡng an toàn sau 3 tháng điều trị tại Trung tâm Giảm cân Tâm Anh.
Bác sĩ điều khiển hệ thống robot có 4 cánh tay xoay 540 độ trong ca mổ cắt tuyến tiền liệt tận gốc để điều trị triệt để bướu ác tuyến tiền liệt cho bệnh nhân.
Chỉ trong vòng 10 năm, chàng trai 9x đã có 130 lần hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện. Thanh đã sống và cống hiến những điều tuyệt vời cho xã hội.
Trong mùa bão lụt, nước mưa là nguồn nước quan trọng, cần được thu gom và sử dụng. Nước dùng trong ăn uống cần phải được xử lý để đảm bảo vệ sinh.
Người phụ nữ 28 tuổi phải vào viện trong tình trạng vùng mặt và mắt sưng nề, rỉ dịch vàng, ngứa và đau rát sau khi peel da tại nhà.
Anh Phan Trường Sơn (ở khu 10, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) - Một người dân được cứu sống trong vụ sập cầu Phong Châu kể lại câu chuyện