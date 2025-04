Viêm màng não là bệnh gì?

Viêm màng não là tình trạng nhiễm trùng màng bao bọc não và tủy sống do virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng gây ra.

Viêm màng não là tình trạng nguy hiểm cần được điều trị sớm. Ảnh: Freepik.

Nếu bạn hoặc người quen đang gặp các triệu chứng như sốt, cứng cổ hoặc lú lẫn, điều quan trọng là nên đi khám ngay lập tức. Đây là bộ ba triệu chứng kinh điển của bệnh viêm màng não, căn bệnh xảy ra do tình trạng viêm của các màng bảo vệ (màng não) bao quanh não và tủy sống. Bệnh thường do vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng gây ra.

Triệu chứng điển hình

Theo Health Shots, các triệu chứng bệnh viêm màng não có thể xuất hiện đột ngột và khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân. Sốt, cứng cổ và thay đổi trạng thái tinh thần là bộ ba triệu chứng kinh điển. Tuy nhiên, cả ba triệu chứng này chỉ xuất hiện ở 41% các trường hợp.

Người bệnh cũng có thể bị lú lẫn, khó tập trung, co giật, buồn ngủ hoặc khó thức dậy. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh bị phát ban trên da. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể có các dấu hiệu như khóc liên tục, khó bú, cáu kỉnh hoặc có một điểm mềm phồng lên trên đầu.

Vì tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh chóng, việc đi khám ngay lập tức rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng như tổn thương não, mất thính lực hoặc thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Nguyên nhân

Dưới đây là một số nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này:

- Nhiễm trùng do vi khuẩn:

Viêm màng não do vi khuẩn được coi là nguy hiểm nhất do các loại vi khuẩn như Streptococcus Pneumoniae và Neisseria meningitis gây ra. Trên thực tế, Neisseria meningitidis là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Bệnh lây truyền qua các giọt hô hấp và cần điều trị bằng kháng sinh ngay lập tức để tránh các biến chứng nghiêm trọng.

- Nhiễm trùng do virus:

Đây là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra bệnh và thường nhẹ hơn so với nhiễm trùng do vi khuẩn. Các loại virus như Enterovirus và Herpes Simplex có thể gây viêm, nhưng hầu hết đều phục hồi mà không cần bất kỳ phương pháp điều trị đặc biệt nào.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng này cũng có thể trở nên nghiêm trọng, do đó, cần phải tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

- Nhiễm trùng nấm và ký sinh trùng:

Điều này ảnh hưởng nhiều nhất đến những người có hệ miễn dịch suy yếu. Các loại ký sinh trùng như Naegleria fowleri có thể gây ra bệnh nhiễm trùng não hiếm gặp và gây nguy hiểm tính mạng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết 3 loại ký sinh trùng chính gây ra bệnh nhiễm trùng là Angiostrongylus cantonensis, Baylisascaris procyonis và Gnathostoma spinigerum. Các tình trạng như vậy được điều trị bằng thuốc chống nấm hoặc thuốc chống ký sinh trùng chuyên dụng.

- Nguyên nhân không do nhiễm trùng:

Có một số loại thuốc, rối loạn tự miễn dịch, ung thư hoặc chấn thương não cũng có thể gây ra bệnh. Việc điều trị trong những tình huống như vậy tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát bệnh tiềm ẩn thay vì chống lại nhiễm trùng.

Một số loại viêm màng não, chẳng hạn viêm màng não do vi khuẩn và virus, có thể lây lan và phát tán qua các giọt hô hấp (ho, hắt hơi) hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, viêm màng não do nấm và không do nhiễm trùng không lây nhiễm.