Viêm phế quản có lây không?

Viêm phế quản cấp tính thường kéo dài 10-14 ngày, thậm chí đến 3 tuần. Trong khi đó, viêm phế quản mạn tính kéo dài ít nhất 3 tháng, tái đi tái lại nhiều lần.

Người bệnh mắc viêm phế quản cấp tính có thể lây lan cho người khác trong khi tình trạng mạn tính thì không. Ảnh: Pexels.

Viêm phế quản gây kích ứng và viêm bên trong các ống phế quản. Nó có thể là mạn tính hoặc cấp tính. Loại viêm phế quản bạn có xác định thời gian kéo dài.

Viêm phế quản cấp tính có thể là kết quả của căn bệnh khác, chẳng hạn cúm hoặc cảm lạnh, dị ứng. Trong khi đó, viêm phế quản mạn tính là dạng kéo dài của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Triệu chứng phổ biến

Theo Healthline, viêm phế quản cấp tính có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mặc dù không phổ biến ở trẻ sơ sinh. Viêm phế quản cấp tính thường kéo dài từ 10 đến 14 ngày, nhưng một số triệu chứng có thể tồn tại lâu hơn. Ví dụ, bạn có thể bị ho kéo dài trên một tháng, xảy ra với cả trẻ em và người lớn.

Người lớn tuổi có thể gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn trong thời gian dài hơn. Những triệu chứng này có thể bao gồm thở nhanh và suy nghĩ bối rối. Người cao tuổi cũng có thể có nguy cơ biến chứng cao hơn, chẳng hạn viêm phổi.

Viêm phế quản mạn tính xảy ra phổ biến ở người lớn hơn ở trẻ em. Những người bị viêm phế quản mạn tính cũng có thể bị cấp tính. Các triệu chứng của tình trạng này bao gồm kích ứng lâu dài và viêm ở các ống phế quản, và ho có đờm kéo dài trong ít nhất 3 tháng. Điều này sau đó gây ra các đợt viêm phế quản, có thể tái đi tái lại trong 2 năm hoặc lâu hơn.

Nguyên nhân

Viêm phế quản cấp tính có thể được gây ra do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, theo WebMD. Nó phổ biến nhất là do virus gây ra, chẳng hạn virus cúm. Nhiều người cũng có thể bị viêm phế quản do vi khuẩn và virus cùng một lúc.

Viêm phế quản mạn tính thường xảy ra ở những người hút thuốc lá. Ngoài ra, tiếp xúc với độc tố môi trường, chẳng hạn ô nhiễm không khí hoặc khói thuốc thụ động cũng là nguyên nhân gây tình trạng này.

Viêm phế quản lây nhiễm như thế nào?

Khoảng 90% trường hợp viêm phế quản cấp tính là do virus gây ra, chẳng hạn cảm lạnh hoặc cúm, nên có thể lây truyền. Bệnh này có thời gian ủ bệnh 2-6 ngày. Người bệnh bắt đầu lây lan cho người khác từ thời điểm trước khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu và vẫn lây cho đến khi triệu chứng biến mất.

Viêm phế quản cấp tính do vi khuẩn ít lây nhiễm cho những người khỏe mạnh, mặc dù bạn có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn nếu có hệ miễn dịch yếu, như trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Nếu đang uống thuốc kháng sinh cho viêm phế quản cấp tính do vi khuẩn, bạn sẽ ít lây lan hơn hoặc không lây trong vòng 24-48 giờ.

Viêm phế quản mạn tính thường không truyền nhiễm. Nhưng nếu mắc cả viêm phế quản cấp tính và mạn tính cùng lúc, bạn có thể lây bệnh cấp tính cho người khác.