Việt Nam tăng một bậc, xếp hạng 38 trong Chỉ số Hòa bình Toàn cầu 2025, nằm trong nhóm quốc gia có mức độ hòa bình cao và thuộc top 10 nước yên bình nhất châu Á.

Bảng xếp hạng Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index) 2025 do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP, trụ sở tại Australia) công bố, đánh giá 163 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên mức độ an toàn xã hội, xung đột trong và ngoài nước, cùng mức độ quân sự hóa.

Iceland - quốc gia Bắc Âu nổi tiếng với núi lửa, suối nước nóng và cảnh quan hùng vĩ - một lần nữa đứng đầu về chỉ số hòa bình, theo CNN. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ireland, New Zealand, Áo và Thụy Sĩ.

Iceland là quốc gia an toàn nhất thế giới trong 18 năm liên tiếp nhờ tỷ lệ tội phạm thấp kỷ lục, không duy trì quân đội, hải quân hay không quân. Cảnh sát nước này thậm chí thường không mang vũ khí.

"Chìa khóa để duy trì hòa bình trong bối cảnh bất ổn là hòa bình tích cực, tức thái độ, thể chế và cấu trúc xã hội tạo ra sự ổn định. Đây cũng là yếu tố gắn liền với tăng trưởng GDP, lãi suất thấp, phúc lợi xã hội và khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động", báo cáo nhấn mạnh.

Singapore được xếp hạng là quốc gia hòa bình nhất châu Á năm 2025, đồng thời duy trì vị thế một trong những nước an toàn nhất thế giới. Trong khu vực, chỉ có Nhật Bản (thứ 12) và Malaysia (thứ 13) góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

Việt Nam tăng một bậc, đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng, với điểm tổng thể 1,721, thuộc nhóm quốc gia có mức độ hòa bình cao.

Theo IEP, kết quả này đưa Việt Nam lọt top 10 quốc gia hòa bình nhất châu Á, vượt nhiều nước trong khu vực như Hàn Quốc (41), Lào (47) và Indonesia (49).

Trong khi đó, Thái Lan (86), Campuchia (87), Trung Quốc (98), Philippines (105) và Ấn Độ (115) chỉ thuộc nhóm 3, phản ánh mức độ hòa bình thấp hơn. Mỹ cũng nằm trong nhóm này, xếp thứ 128.

Top 10 quốc gia hòa bình nhất thế giới, theo Viện Kinh tế và Hòa bình: 1. Iceland 2. Ireland 3. New Zealand 4. Áo 5. Thụy Sĩ 6. Singapore 7. Bồ Đào Nha 8. Đan Mạch 9. Slovenia 10. Phần Lan