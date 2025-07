Việt Nam tăng trưởng lượng khách nhanh nhất châu Á Thái Bình Dương

Theo báo cáo tháng 5 của UN Tourism, Việt Nam dẫn đầu châu Á Thái Bình Dương về tăng trưởng khách quốc tế quý I với mức tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách check-in tại Đại nội Huế hồi tháng 6. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công bố hồi tháng 5, Việt Nam là điểm sáng nổi bật tại châu Á Thái Bình Dương trong quý I.

Theo đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và tăng 34% so với quý I/2019 - thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Với kết quả này, Việt Nam dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng và xếp thứ hai về mức độ phục hồi.

Trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 6 về mức tăng trưởng khách quốc tế và xếp thứ 4 về tăng trưởng tổng thu từ du lịch với mức tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á vẫn đang tìm cách phục hồi hậu đại dịch, kết quả này cho thấy du lịch Việt Nam đang đi đúng hướng, tạo được đà bứt phá rõ rệt.

Nhiều chính sách thị thực được nới lỏng, công tác xúc tiến quảng bá quốc tế được đổi mới, chương trình kích cầu được triển khai liên tục và sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.

Ngoài ra, sự quan tâm của Chính phủ trong việc ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành, nhất là về visa, được xem là đòn bẩy quan trọng giúp Việt Nam tăng sức cạnh tranh và thu hút du khách quốc tế trở lại.

10 thị trường có mức tăng lượng khách nhanh nhất thế giới trong quý I, so sánh với năm 2024 Nguồn: UN Tourism Nhãn Việt Nam Nhật Bản Palau Mông Cổ Iran Hàn Quốc Sri Lanka Cook Islands Lào Malaysia Mức tăng trưởng % 30 23 20 19 14 13.7 14 14 11 10

Ông Zurab Pololikashvili, Tổng thư ký UN Tourism, nhận định du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho hàng triệu lao động và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Việc tăng trưởng lượng khách quốc tế và chi tiêu du lịch tại nhiều quốc gia là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất ổn như lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị.

Trong 3 tháng đầu năm, thế giới ghi nhận hơn 300 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng hơn 14 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024, tương đương mức tăng 5% so với năm ngoái và 3% so với quý I/2019. Đây được xem là tín hiệu phục hồi tích cực của ngành du lịch toàn cầu sau đại dịch.

Về khu vực, châu Âu tiếp tục là điểm đến lớn nhất với khoảng 125 triệu lượt khách quốc tế trong quý I, tăng 2% so với cùng kỳ. Châu Phi tăng 9%, châu Mỹ tăng 2%, Trung Đông tăng 1%, trong khi châu Á Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng cao nhất, đạt 12%.

Tuy nhiên, so với trước đại dịch, châu Á Thái Bình Dương vẫn đang trong quá trình phục hồi, mới đạt 91% lượng khách quốc tế như năm 2019. Trung Đông là khu vực phục hồi nhanh nhất, vượt mức 144%, tiếp đến là châu Phi (96%), châu Âu (105%) và châu Mỹ (103%).

UN Tourism cũng ghi nhận tổng thu từ du lịch quốc tế năm 2024 đạt mức kỷ lục 1.700 tỷ USD , tăng 15% so với năm 2019. Mức chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến đi là 1.170 USD , cao hơn so với mức trung bình 1.000 USD trước đại dịch, cho thấy du khách có xu hướng chi tiêu nhiều hơn.

Bất chấp nhiều khó khăn, tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng ngành du lịch toàn cầu trong năm 2025 ở mức từ 3-5%.