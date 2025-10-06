Vietjet mang tiệc Trung thu đến hành khách trên độ cao 10.000 m

|
Trên độ cao 10.000 m, phi hành đoàn Vietjet chuẩn bị lễ hội Trung thu ngập tràn sắc màu. Lồng đèn "Amy du trăng Việt Nam","‘Amy du hành vũ trụ" và "Amy du trăng thế giới" rực sáng khoang bay. Hành khách còn được thưởng thức mâm cỗ đa văn hóa, từ bánh nướng, bánh dẻo Việt Nam đến dango Nhật, mochi và songpyeon Hàn Quốc, như lời chúc sum vầy và gắn kết bốn phương.
Chuyến bay Vietjet dịp Tết Trung thu mang đến trải nghiệm độc đáo - Trung thu giữa bầu trời, nơi tinh hoa văn hóa khắp thế giới giao hòa, đem lại khoảnh khắc ấm áp và đáng nhớ cho mọi hành khách, từ người lớn đến các em nhỏ.
Chị Hằng, chú Cuội cùng đoàn lân sư rồng rực rỡ bất ngờ xuất hiện, mang theo những món quà Trung thu ý nghĩa. Những màn trình diễn tưng bừng kết hợp trò chơi sôi động đã khiến mỗi hành khách đều hòa mình trong niềm vui, sự bất ngờ và cảm xúc.
Không chỉ trên bầu trời, Vietjet còn lan toả tinh thần "Trung thu muôn phương - gắn kết yêu thương" đến cộng đồng.
Cụ thể, những món quà được trao tận tay người khuyết tật, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở miền Bắc và trẻ em dân tộc thiểu số tại Bình Phước…
Những món quà được trao tận tay người dân với hy vọng mang đến mùa trăng trọn vẹn hơn, để nụ cười trẻ thơ rạng rỡ trong đêm hội trăng rằm.
Trung thu là mùa của đoàn viên, của sẻ chia và hạnh phúc. Với Vietjet, mỗi chuyến bay không chỉ là chặng đường di chuyển mà còn là hành trình kết nối yêu thương - nơi gia đình, bè bạn và nền văn hoá được gặp gỡ, gắn kết và lan tỏa niềm vui.