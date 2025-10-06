Vietjet mang tiệc Trung thu đến hành khách trên độ cao 10.000 m

Trên độ cao 10.000 m, phi hành đoàn Vietjet chuẩn bị lễ hội Trung thu ngập tràn sắc màu. Lồng đèn "Amy du trăng Việt Nam","‘Amy du hành vũ trụ" và "Amy du trăng thế giới" rực sáng khoang bay. Hành khách còn được thưởng thức mâm cỗ đa văn hóa, từ bánh nướng, bánh dẻo Việt Nam đến dango Nhật, mochi và songpyeon Hàn Quốc, như lời chúc sum vầy và gắn kết bốn phương.