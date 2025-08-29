Vinmec bắt tay Đại học Tây Nguyên, bước tiến mới cho y tế khu vực

Ngày 27/8 tại Đắk Lắk, Vinmec Nha Trang và Trường Đại học Tây Nguyên chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước ngoặt trong việc liên kết y tế - giáo dục.

Hợp tác này mở ra cơ hội chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế và đào tạo bác sĩ trẻ tại Tây Nguyên.

Giải bài toán nhân lực y tế chất lượng cao

Nhiều năm qua, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ luôn đối mặt với tình trạng thiếu hụt đội ngũ bác sĩ giỏi, cơ sở y tế còn hạn chế. Người dân thường phải di chuyển hàng trăm cây số đến TP.HCM hoặc Hà Nội để khám chữa bệnh chuyên sâu, gây tốn kém chi phí và thời gian, thậm chí mất đi cơ hội điều trị kịp thời.

Việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên được kỳ vọng góp phần thay đổi thực trạng này. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chiến lược cho mỗi đơn vị mà còn là cam kết đồng hành vì sức khỏe cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng y tế giữa địa phương và đô thị lớn.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng chia sẻ nguồn lực, kết nối tri thức và chuẩn hóa quy trình y tế.

Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn của Vinmec nhằm mở rộng mô hình liên kết đào tạo - nghiên cứu với các trường đại học trọng điểm trên cả nước, tạo nên một hệ sinh thái y tế - giáo dục gắn kết và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Phan Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, nhấn mạnh: “Bên cạnh điều trị, Vinmec còn mang sứ mệnh đào tạo thế hệ thầy thuốc tương lai. Hợp tác với Đại học Tây Nguyên sẽ giúp kiến tạo môi trường đổi mới, nơi không chỉ rèn giũa tay nghề bác sĩ mà còn hình thành các nhà khoa học có tư duy đa ngành, sẵn sàng đón đầu xu hướng y học hiện đại”.

Nâng cao năng lực cho thế hệ bác sĩ trẻ

Các chương trình hợp tác sẽ được triển khai toàn diện từ hỗ trợ giảng dạy, thực hành lâm sàng đến phối hợp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng môi trường học tập và thực hành chuẩn quốc tế ngay tại địa phương để sinh viên rèn luyện kỹ năng và y đức từ sớm, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực y tế vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược tập trung vào 3 trụ cột chính. Trong đào tạo và thực hành lâm sàng, Vinmec sẽ cử chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành tại bệnh viện; đồng thời phối hợp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn.

Trong nghiên cứu khoa học, 2 bên triển khai các đề tài ứng dụng cao, tập trung vào vấn đề y tế đặc thù khu vực. Đặc biệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào y học là hướng đi trọng tâm giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị.

Sinh viên tại Đại học Tây Nguyên sẽ có cơ hội kiến tập, thực tập tại Vinmec nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn về ngành.

Đồng thời, 3 bên sẽ đẩy mạnh phát triển nhân lực đa lĩnh vực. Sinh viên Đại học Tây Nguyên sẽ được kiến tập, thực tập tại Vinmec, tiếp cận môi trường y tế chuẩn quốc tế, rèn luyện y đức và kỹ năng thực hành từ sớm.

“Nếu khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên thông qua hợp tác lâu dài, chúng tôi tin tưởng sẽ nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên”, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, khẳng định.

Hợp tác chiến lược giữa Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên không dừng lại ở việc đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, mà còn khẳng định tầm nhìn xây dựng một nền y tế hiện đại, gắn với tri thức và giá trị nhân văn.