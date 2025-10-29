Vinpearl được vinh danh 'Thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á năm 2025'

Vinpearl được vinh danh "Thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á và số 1 Việt Nam năm 2025", theo xếp hạng của Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới.

Theo Brand Finance, Vinpearl có cú bứt phá khi vượt qua những tên tuổi lớn như BCA (Indonesia) và Marina Bay Sands (Singapore), trở thành "Thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á năm 2025" với điểm số sức mạnh thương hiệu (BSI) 97,5/100 và xếp hạng AAA+. "Vinpearl đạt thành tích vượt trội nhờ khả năng chinh phục khách hàng ở phân khúc cao cấp, mức độ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ và danh tiếng vững chắc tại Việt Nam", Brand Finance nhận định.

Không chỉ ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng, năm 2025 còn đánh dấu loạt thành tựu ấn tượng của Vinpearl, từ việc niêm yết 1,8 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và vào "Top 15 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn" đến tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với chỉ số BSI 97,5/100.

Vinpearl niêm yết trên sàn HOSE từ tháng 5.

Những kết quả này là minh chứng cho chiến lược chuyển dịch đúng đắn của Vinpearl từ mô hình lưu trú truyền thống sang phát triển hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Năm qua, Vinpearl liên tục mở rộng lĩnh vực giải trí, nghệ thuật, giáo trí gắn với thiên nhiên, thể thao và chăm sóc sức khỏe, đồng thời khai trương nhiều cơ sở mới trên toàn quốc. Việc đầu tư mạnh vào các trụ cột trải nghiệm giúp Vinpearl biến mỗi điểm đến thành một "tổ hợp trải nghiệm trọn gói", vừa thu hút tệp khách đa dạng, vừa tăng thời gian lưu trú và mức độ gắn kết của du khách. Nhờ đó, Vinpearl vượt khỏi khuôn khổ thương hiệu nghỉ dưỡng để trở thành thương hiệu dẫn đầu Việt Nam về du lịch - giải trí tích hợp.

8Wonder Summer 2025 thu hút hơn 50.000 khán giả, quy mô lớn bậc nhất Việt Nam.

Song song đó, Vinpearl tạo dấu ấn với sự kiện quy mô lớn như Wonder Summer 2025 và đại nhạc hội quốc tế 8Wonder Festival. Riêng 8Wonder Summer 2025 đã thu hút hơn 50.000 khán giả, trở thành sự kiện âm nhạc - giải trí lớn bậc nhất Việt Nam. Đặc biệt, 8Wonder còn ra mắt 8Wonder World Tour, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các ngôi sao quốc tế. Những hoạt động này tiếp tục khẳng định nỗ lực của Vinpearl trong việc mang đến "kỳ quan cảm xúc mới" cho khách hàng, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bền vững.

Vinpearl cũng không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ, đầu tư công trình biểu tượng như River Safari (Nam Hội An), thủy cung (Nha Trang) và hợp tác cùng các tập đoàn khách sạn quốc tế như Meliá, Marriott nhằm nâng chuẩn phục vụ. Việc mở rộng hệ sinh thái với cơ sở mới như Vinpearl Bắc Ninh, Aquafield Ocean City, Vinpearl Golf Léman giúp đa dạng trải nghiệm và củng cố vị thế thương hiệu đa ngành, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

Vinpearl Bắc Ninh Hotel khai trương từ tháng 7.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước tiến trong hợp tác quốc tế của Vinpearl. Doanh nghiệp liên tiếp ký kết thỏa thuận chiến lược với đối tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới và khẳng định vai trò cầu nối du lịch Việt Nam - thế giới. Tiêu biểu là hợp tác với tập đoàn du lịch Hàn Quốc nhằm củng cố vị thế điểm đến hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương; thỏa thuận cùng Booking.com để quảng bá hệ sinh thái Vinpearl đến thị trường châu Âu, đặc biệt nhóm khách nói tiếng Italy; hợp tác với 4 tập đoàn lữ hành lớn của Nga trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp cấp cao, hướng đến mục tiêu khôi phục và mở rộng thị trường khách quốc tế trọng điểm.

Vinpearl ký kết hợp tác với 4 tập đoàn lữ hành hàng đầu Nga trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp cấp cao.

Việc vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam là minh chứng rõ nét cho tầm vóc, bản lĩnh và uy tín vượt trội của Vinpearl - đại diện tiêu biểu của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế. Thành tựu này không chỉ củng cố vị thế Vinpearl như biểu tượng điểm đến hàng đầu, mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên bản đồ du lịch và thương hiệu toàn cầu.