Vivo v40 5G đồng hành cùng GĐST Dzũng Yoko tại triển lãm 'Ô Hope 2024'

Vivo cùng Giám đốc Sáng tạo Dzũng Yoko giới thiệu bộ ảnh "Beyond The World" với thông điệp về niềm tin, hy vọng và sự tái tạo trong cuộc sống được diễn ra triển lãm “Ô Hope”.

Triển lãm Ô by L'Officiel lần thứ 4 (diễn ra từ 12/12 đến 15/12) đánh dấu bước phát triển vượt bậc, với quy mô mở rộng và được khám phá qua chủ đề “Hope: Between Despair And Renewal”. Triển lãm “Ô Hope 2024” quy tụ gần 30 nghệ sĩ đa lĩnh vực, bao gồm nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ thị giác cùng khai phá khái niệm "Hy vọng". Mỗi tác phẩm tại đây là một góc nhìn riêng về nơi "Hy vọng" khởi nguồn và cách nó được hình dung trong trái tim và tâm trí mỗi người.

Sự cộng hưởng giữa công nghệ và nghệ thuật

Trong khuôn khổ triển lãm “Ô Hope” của tạp chí L'Officiel, vivo đã hợp tác cùng Giám đốc Sáng tạo, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Dzũng Yoko mang đến tác phẩm nghệ thuật, thời trang kết hợp cùng công nghệ một cách đầy khéo léo và ấn tượng. Tại Ô Exhibition 2024, Dzũng Yoko mang đến một điểm nhấn khác biệt với bộ ảnh "Beyond The World”, được thực hiện hoàn toàn bằng điện thoại vivo V40 5G.

Vivo hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Dzũng Yoko mang đến triển lãm “Ô Hope” đa màu sắc và hấp dẫn về thị giác.

Bộ ảnh "Beyond The World" không chỉ là câu chuyện về nhiếp ảnh, thời trang mà còn là hành trình đầy cảm hứng về sự tái sinh đến từ những thứ vượt ra khỏi đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Lấy cảm hứng từ các yếu tố tự nhiên như lửa, nước, khí và đất, Dzũng Yoko đã khéo léo lồng ghép chúng vào tác phẩm để tái hiện hình ảnh một Trái Đất hậu tận thế - nơi bóng tối và ánh sáng hòa quyện, gợi lên khát khao tìm kiếm hy vọng và tái tạo cuộc sống.

Bộ ảnh “Beyond The World” được chụp từ vivo V40 5G.

“Tác phẩm mang đến hình ảnh của một hành tinh tái sinh, đẹp đẽ và lạ lẫm, như thể chúng ta đang chiêm ngưỡng một thế giới chưa từng thấy trước đây. Thông qua đó, tôi xây dựng thông điệp về sự hồi sinh bắt nguồn từ những yếu tố căn bản và nguyên sơ nhất của cuộc sống”, Dzũng Yoko chia sẻ.

Vivo V40 5G - người bạn đồng hành kiến tạo giá trị mới

Những bức ảnh trong bộ sưu tập "Beyond The World" được thực hiện hoàn toàn bằng vivo V40 5G - chiếc điện thoại tiêu biểu cho sự giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật. Với sự hỗ trợ từ Chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS độc quyền, vivo V40 5G mang đến các tiêu cự chân dung chuyên nghiệp, với các tiêu cự vàng từ 24 mm đến 50 mm, giúp tái hiện hình ảnh với độ nét vượt trội, chi tiết sắc sảo và độ tương phản nổi khối rõ rệt, khiến cả người xem và chính tác giả bất ngờ.

Khả năng tối ưu hóa tông màu trên vivo V40 5G mang tới những tác phẩm độc đáo, giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, vivo V40 5G còn tối ưu hóa tông màu và tích hợp các hiệu ứng bokeh ZEISS, góp phần nâng tầm nghệ thuật chân dung. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến của vivo và tài năng sáng tạo của Dzũng Yoko đã tạo nên những bức ảnh độc đáo, đầy cảm xúc, vượt xa giới hạn thông thường của nhiếp ảnh di động.

Dzng Yoko cho biết: “Điện thoại không chỉ là công cụ, mà còn là phương tiện sáng tạo mạnh mẽ. Dù không phải máy ảnh chuyên dụng, vivo V40 5G vẫn mang lại khả năng thể hiện nhiếp ảnh đầy cảm xúc và cá nhân hóa, một cách hoàn toàn khác biệt. Đây là giải pháp thực tiễn cho nhịp sống hiện đại, khi mọi người bận rộn và không phải lúc nào cũng có đủ thiết bị nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Tôi tin rằng chiếc điện thoại này mang đến một hướng đi mới trong việc khám phá và thể hiện vẻ đẹp qua nhiếp ảnh”.

Vivo V40 5G mang tới khả năng chụp chân dung ấn tượng nhờ Chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS độc quyền.

"Beyond The World", với sự đồng hành của vivo V40 5G, là minh chứng cho khả năng chụp ảnh ấn tượng của dòng điện thoại này. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn là cột mốc quan trọng trong việc khám phá tiềm năng vô hạn của nghệ thuật kết hợp cùng công nghệ hiện đại. Vivo V40 5G đã trở thành bạn đồng hành thú vị cùng Giám đốc Sáng tạo, nhiếp ảnh gia Dzung Yoko tạo nên những tác phẩm độc đáo và đây cũng là sự bảo chứng cho camera cao cấp chuẩn ZEISS.

Triển lãm “Ô Hope 2024” không chỉ là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mà còn khơi gợi suy ngẫm về ý nghĩa của sự sáng tạo trong thời đại số. Dzung Yoko và vivo đã chứng minh rằng công nghệ, khi đặt vào bàn tay nghệ sĩ, có thể vượt xa chức năng đơn thuần để trở thành cầu nối truyền tải cảm xúc và những câu chuyện sâu sắc. Độc giả đến với Ô Exhibition 2024, chiêm ngưỡng bộ ảnh "Beyond The World" và cảm nhận hành trình đầy cảm xúc và những thông điệp ý nghĩa được ẩn mình sau các tác phẩm nghệ thuật.