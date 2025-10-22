VKSND tối cao kêu gọi ông Nguyễn Thế Bình ra đầu thú

VKSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình đến Cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngày 21/10, VKSND tối cao thông báo về việc truy tố bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị có liên quan.

Bị can Nguyễn Thế Bình. Ảnh: BCA.

Thông báo của VKSND tối cao nêu rõ, ngày 21/10, VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị có liên quan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để bảo đảm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (Sinh ngày 20/06/1954, tại Hưng Yên, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank) đến Cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cũng theo VKSND tối cao, trong trường hợp bị can Nguyễn Thế Bình không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa sẽ bị truy tố và xét xử vắng mặt theo trình trị, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1/7/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo.