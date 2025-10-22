Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giam một nữ cán bộ UBND xã ở Lào Cai

  • Thứ tư, 22/10/2025 16:03 (GMT+7)
  • 16:03 22/10/2025

Bà Đinh Thị Diệu Hoa, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà, bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong quá trình thẩm định và quyết toán ngân sách xã.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Diệu Hoa, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bà Hoa.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong giai đoạn công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà (trước thời điểm sáp nhập), bà Hoa (SN 1991, trú tại thị trấn Bắc Hà) được phân công phụ trách kế toán chuyên quản 19 xã, thị trấn trên địa bàn.

Dinh Thi Dieu Hoa, Lao Cai anh 1

Đinh Thị Diệu Hoa thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC.

Nhiệm vụ của bà bao gồm tổng hợp thu - chi, thẩm định và báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã hàng năm, trong đó có UBND xã Nậm Lúc.

Trong quá trình thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của xã Nậm Lúc, bà Hoa phát hiện có sai phạm trong việc chi sai nguồn tiền lương đã được cấp. Tuy nhiên, thay vì báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định, bà lại tham mưu ban hành thông báo quyết toán là đúng, nhằm mục đích trục lợi.

Điều tra xác định, bà Hoa đã nhận 20 triệu đồng tiền hối lộ từ bà Phạm Thị Mai, kế toán UBND xã Nậm Lúc, để bỏ qua sai phạm này. Ngoài khoản tiền trên, bà Mai tố giác bà Hoa nhiều lần nhận tiền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với tổng số lên tới 346 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của bị can Đinh Thị Diệu Hoa, đồng thời xác minh vai trò liên quan của các cá nhân, tổ chức khác để xử lý.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://vtcnews.vn/bat-giam-mot-nu-can-bo-ubnd-xa-o-lao-cai-ar972548.html

Viên Minh/VTC News

Đinh Thị Diệu Hoa Lào Cai Lào Cai Đinh Thị Diệu Hoa Lào Cai

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Xu ly Facebooker co hon 143.000 nguoi theo doi dang quang cao co bac hinh anh

Xử lý Facebooker có hơn 143.000 người theo dõi đăng quảng cáo cờ bạc

14:16 22/10/2025 14:16 22/10/2025

0

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành làm việc với N.T.T. (SN 2001, ngụ xã Hiệp Đức) để làm rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo.

Lam ro hanh vi ban 'bua yeu' cua 'Nhung Dong Xinh' hinh anh

Làm rõ hành vi bán 'bùa yêu' của 'Nhung Đồng Xinh'

11:48 22/10/2025 11:48 22/10/2025

0

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ) phối hợp CQĐT để thực hiện biện pháp tố tụng đối với một trường hợp lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "làm bùa yêu, cắt duyên".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý