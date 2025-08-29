‘VnExpress Marathon - cơ hội để Khánh Hòa quảng bá hình ảnh năng động’

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa xem VnExpress Marathon và chuỗi sự kiện chào đón Quốc khánh là cơ hội chứng tỏ năng lực tổ chức hoạt động quy mô quốc tế.

Tỉnh Khánh Hòa đang cùng lúc tổ chức 10 sự kiện chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trải dài trên nhiều lĩnh vực du lịch, giải trí, thể thao, thương mại, ẩm thực, tạo nên sự sôi động và thu hút du khách. VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 (ngày 22-24/8) nằm trong chuỗi hoạt động này.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi hoạt động mừng Quốc khánh, cũng như mục tiêu của tỉnh trong việc phát triển du lịch kết hợp thể thao.

Chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao quy mô lớn

- Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tỉnh có kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nào và việc sắp xếp, dành nguồn lực để chuẩn bị ra sao?

- Khánh Hòa cùng các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật tối 2/9 tại quảng trường 2/4 (Nha Trang) và quảng trường 16/4 (Đông Hải), được nối cầu truyền hình trực tiếp, kết thúc bằng màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Ngoài ra, tỉnh có chuỗi hoạt động xuyên suốt như lễ hội ẩm thực Khánh Hòa, tuần lễ văn hóa - du lịch Vĩnh Hy, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt, Hoa hậu Đại dương, hội thảo phát triển Khánh Hòa thành “điểm đến xanh”... Tỉnh cũng tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước tại Hà Nội, giới thiệu kinh tế - văn hóa 80 năm qua, cùng tầm nhìn 2045.

Vận động viên tham gia giải VnExpress Marathon Libera Nha Trang ở quảng trường Trống Đồng. Ảnh: VnExpress Marathon.

Trong thể thao, nổi bật có chuỗi giải Taekwondo Đông Nam Á, giải các CLB quốc tế, quy tụ hơn 900 vận động viên (VĐV). VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 diễn ra ngày 22-24/8, với 13.000 VĐV. Với cung đường chạy ven biển đẹp và nhiều trải nghiệm văn hóa - du lịch, sự kiện dự kiến để lại ấn tượng mạnh với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có giải bóng đá đường phố, kickboxing, nhiều giải thể thao cấp tỉnh.

Để chuẩn bị, tỉnh chủ động bố trí ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hóa. Các sở, ngành và địa phương được phân công cụ thể, đảm bảo an ninh, y tế, hậu cần. Cơ sở vật chất như nhà thi đấu tỉnh được nâng cấp đạt chuẩn. Truyền thông, quảng bá được triển khai đồng bộ để thu hút khán giả và du khách.

Nhóm VĐV trước giờ xuất phát rạng sáng 24/8. Ảnh: VnExpress Marathon.

Lượng du khách dự kiến tăng 15% nhờ sự kiện

- Với chuỗi hoạt động trên, dự kiến lượng khách đến Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa dịp lễ này ra sao?

- Các sự kiện năm nay có quy mô lớn, trải dài từ trung tâm Nha Trang đến các địa phương khác. Với chuỗi hoạt động phong phú như chương trình nghệ thuật đặc biệt, lễ hội trái cây, lễ hội ẩm thực, các cuộc thi hoa hậu, hội thảo quốc gia, giải marathon, giải taekwondo quốc tế... chúng tôi ước tính lượng khách tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành du lịch phối hợp các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ để chuẩn bị: Nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu tour tuyến mới, rà soát cơ sở lưu trú, công khai giá dịch vụ, đảm bảo an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ - bản đồ số, du lịch thông minh để hỗ trợ du khách.

Quan trọng hơn, các sự kiện không chỉ hướng đến khách du lịch mà còn phục vụ người dân địa phương. Lễ hội trái cây, ẩm thực, hội thi tiếng hát ngành du lịch, các giải thể thao cộng đồng đều khuyến khích sự tham gia trực tiếp. Chẳng hạn, VnExpress Marathon Libera Nha Trang có hơn 4.000 người Khánh Hòa tham gia. Qua các sự kiện, người dân có cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản, làng nghề; nghệ nhân, văn nghệ sĩ, thanh thiếu niên được biểu diễn, góp phần lan tỏa văn hóa bản địa.

VĐV trên đường xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon.

Giải chạy marathon đạt kỷ lục với 13.000 vận động viên

- Trong chuỗi sự kiện, VnExpress Marathon gây chú ý khi đạt kỷ lục 13.000 VĐV. Ông đánh giá thế nào về vai trò của giải?

- VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 bước sang mùa thứ 4, với quy mô kỷ lục khoảng 13.000 VĐV tham dự. Qua 4 năm, giải khẳng định thương hiệu marathon lớn bậc nhất tại Việt Nam, đồng thời là sự kiện thể thao - du lịch có sức hút đặc biệt đối với du khách. Với cung đường chạy ven biển Nha Trang, giải đấu mang lại trải nghiệm khó quên, góp phần xây dựng thương hiệu Khánh Hòa là điểm đến thể thao hấp dẫn.

So với 3 mùa trước, quy mô và sức lan tỏa của mùa giải năm nay tăng rõ rệt, cho thấy đây là sản phẩm du lịch thể thao đặc thù, đóng vai trò kết nối giữa phong trào thể thao quần chúng và phát triển du lịch địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Huỳnh Hải.

Giải vừa mang lại du khách, nguồn thu, quan trọng hơn là tạo dựng hình ảnh tỉnh hiện đại, giàu trải nghiệm. Sự kiện này góp phần thay đổi thói quen du lịch, khi nhiều người lựa chọn đến Khánh Hòa không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để tham gia sự kiện thể thao chuyên nghiệp.

Về lâu dài, chúng tôi muốn đưa VnExpress Marathon thành thương hiệu thường niên, gắn với hình ảnh Khánh Hòa. Đây là sản phẩm đặc trưng, tạo vị thế cho tỉnh trên bản đồ thể thao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du khách. Chúng tôi kỳ vọng tạo dựng thương hiệu điểm đến “thể thao - du lịch” bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.