VNVC hợp tác chiến lược với tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản

Hệ thống tiêm chủng VNVC hợp tác Tập đoàn Asahi (Nhật Bản) uy tín hơn 130 năm, kỳ vọng tăng cơ hội tiếp cận sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, nâng cao tầm vóc, trí tuệ trẻ em Việt.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ hội thảo khoa học “Nhật Bản - Việt Nam về cải thiện thực hành ăn dặm trong 1.000 ngày đầu đời cho trẻ em Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội ngày 28/9, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.

Hội thảo là một trong chuỗi hoạt động của dự án “Khảo sát kiểm chứng thương mại hóa cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời tại Việt Nam” do JICA triển khai từ năm 2023.

Ông Kawahara Hiroshi - Chủ tịch kiêm Giám đốc Đại diện của Asahi Group Foods - ký kết hợp tác chiến lược cùng đại diện Hệ thống tiêm chủng VNVC.

Tại buổi ký kết, Hệ thống tiêm chủng VNVC và Asahi Group Foods - thuộc Tập đoàn dinh dưỡng Asahi (Nhật Bản) - hướng đến hợp tác chuyên sâu, toàn diện về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em, chú trọng nghiên cứu khoa học, truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức và hướng dẫn thực hành. Hợp tác giữa 2 hệ thống lớn tại Việt Nam và Nhật Bản được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em Việt dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng Nhật chất lượng cao một cách thuận tiện, an toàn với chi phí hợp lý.

Ông Sugano Yuichi - Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam - cho biết trong hơn 30 năm qua, JICA đã và đang triển khai nhiều loại hình hợp tác trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe bà mẹ lẫn trẻ em.

“Những kiến thức, kinh nghiệm chuyên ngành về bữa ăn và định lượng dinh dưỡng hợp lý, hướng dẫn hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cũng như ăn bổ sung của người Nhật sẽ được sử dụng, phổ biến rộng rãi hơn trong tương lai. Điều này góp phần cải thiện sức khỏe của phụ nữ mang thai, sự phát triển khỏe mạnh của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại Việt Nam”, ông Sugano Yuichi hy vọng.

Các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng của 2 nước chia sẻ kinh nghiệm cải thiện thực hành ăn dặm trong 1.000 ngày đầu đời cho trẻ em Việt Nam tại hội thảo.

Bà Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC - cho biết hệ thống hiện có gần 200 trung tâm tiêm chủng hiện đại tại hơn 55 tỉnh, thành trên toàn quốc, với khả năng phục vụ hàng chục đến hàng trăm nghìn khách hàng là trẻ em trong độ tuổi ăn dặm mỗi tháng. Do đó, VNVC có lợi thế đặc biệt lớn để những sản phẩm dinh dưỡng an toàn và chất lượng số một Nhật Bản tiếp cận với phụ huynh; từ đó giúp trẻ em Việt Nam có thêm lựa chọn cho bữa ăn dặm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, an toàn; song song góp phần cải thiện tầm vóc và trí tuệ từ 1.000 ngày đầu đời.

“Với hợp tác này, VNVC không chỉ cung cấp những liều vaccine an toàn, chất lượng cao, bình ổn giá, mà còn mang cơ hội để trẻ em Việt Nam được chăm sóc dinh dưỡng với những sản phẩm uy tín, chất lượng số một Nhật Bản. Được tiêm vaccine đầy đủ và chăm sóc dinh dưỡng tốt, chắc chắn trẻ em Việt Nam sẽ có sức khoẻ cùng nền tảng tương lai vững chắc hơn”, bà Thu Hà khẳng định.

Hệ thống tiêm chủng VNVC triển khai tiêm vaccine sốt xuất huyết đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Dược phẩm Takeda (Nhật Bản), triển khai tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết đầu tiên tại Việt Nam, kịp thời bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em từ 4 tuổi và người lớn trước cao điểm dịch diễn ra vào tháng 10 hàng năm.

Tại hội thảo, các chuyên gia từ Nhật Bản, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, Hệ thống tiêm chủng VNVC, phòng khám dinh dưỡng Nutrihome đã thảo luận, chia sẻ thông tin khoa học về các vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em 2 nước, hướng đến nâng cao nhận thức và hành động thiết thực để chăm sóc dinh dưỡng toàn diện, khoa học, phù hợp cho trẻ em Việt Nam.

Trẻ em khám dinh dưỡng tại phòng khám Nutrihome được tư vấn, thực hành hướng dẫn ăn dặm kiểu Nhật.

Việt Nam đang phải chịu “gánh nặng 3 lần” về dinh dưỡng của trẻ em gồm thiếu dinh dưỡng, thừa dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng, theo thông tin đáng chú ý được Viện Dinh dưỡng Quốc gia đưa ra.

Bổ sung thông tin trên, BSCKI Phạm Đỗ Uyên - Bác sĩ trưởng Trung tâm tiêm chủng VNVC và Nutrihome - cho biết trẻ em được tiêm vaccine đầy đủ cùng chế độ dinh dưỡng tốt sẽ hạn chế nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 7/2024, hệ thống tiêm chủng VNVC và phòng khám dinh dưỡng Nutrihome đã phối hợp Asahi Group Foods thực hiện khảo sát, cung cấp bộ công cụ hướng dẫn ăn dặm kiểu Nhật, sản phẩm ăn dặm, hướng dẫn cách thực hành cho ăn bổ sung với trẻ 6-18 tháng tuổi. Bộ công cụ và sản phẩm nhận được sự đánh giá tích cực của các phụ huynh đến khám dinh dưỡng và tiêm chủng vaccine.