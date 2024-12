Vợ chồng con trai tỷ phú giàu nhất châu Á lọt top mặc đẹp

Vợ chồng Anant Ambani và Radhika Merchant, người thừa kế của tỷ phú giàu nhất châu Á, cũng xuất hiện trong danh sách do The New York Times bình chọn. Siêu đám cưới hào nhoáng, quy tụ nhiều ngôi sao, tỷ phú trên khắp thế giới của cặp vợ chồng này thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng trong thời gian dài. Cô dâu chú rể không ngại khoe trang phục, trang sức cưới đắt giá trong bữa tiệc này. Đáng chú ý, Anant Ambani còn hào phóng tặng đồng hồ Audemars Piguet phiên bản giới hạn với mức giá khoảng 240.000 USD cho dàn phù rể tại đám cưới. Ảnh: Epic Stories.