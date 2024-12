Vợ chồng lập ổ 'nhền nhện' bên trong quán giải khát ở miền sơn cước

Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đường dây mại dâm ở Bình Thuận

0

Phòng CSHS Công an Bình Thuận phối hợp với công an các địa phương triệt phá đường dây chứa và môi giới mại dâm do Trương Thị Thu Thảo (SN 1998, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) tổ chức, điều hành.