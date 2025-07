Vờ mua ma túy rồi nổ súng, xịt hơi cay cướp 'hàng'

2 cha con rủ nhau giết người sau cuộc nhậu, cùng lãnh án 26 năm tù

Hôm nay (22/7), TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù đối với 2 bị cáo Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và con ruột là Trác Huỳnh An Thành (SN 2007), cùng ngụ tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, về tội “Giết người”.