Vụ 3 người bị giết ở Đồng Nai: Các nạn nhân tử vong do đạn bắn vào đầu

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an truy xét hung thủ.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng cũ), tỉnh Đồng Nai.

Căn nhà của gia đình các nạn nhân trong vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vụ án được phát hiện vào khoảng 7h ngày 3/10, khi bà P.T.V phát hiện 2 vợ chồng chủ đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi ), bà Chu Hồng Hạnh (46 tuổi) và cháu Đỗ Tiến Thành (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) đều đã tử vong tại nhà.

Hình ảnh nghi phạm do camera ghi nhận.

Ngay sau khi công an địa phương tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời, vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án, truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan Công an.