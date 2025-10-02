Vụ 40 học sinh nghi ngộ độc: Đề nghị đình chỉ phó hiệu trưởng

Sau cuộc gặp mặt, trao đổi, 75 phụ huynh cùng lãnh đạo ngành giáo dục Quảng Trị, chính quyền xã Kim Ngân và nhà trường đưa ra giải pháp để sớm ổn định lại việc học của con em.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy thay mặt ban lãnh đạo nhà trường xin lỗi toàn thể phụ huynh.

Để tìm hiểu nguyên nhân, hướng giải quyết việc 75 học sinh của trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nghỉ học trong 2 ngày qua, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, UBND xã Kim Ngân cùng lãnh đạo nhà trường tổ chức cuộc gặp mặt phụ huynh.

Hé lộ nguyên nhân

Buổi họp diễn ra vào cuối ngày 1/10, có sự tham gia của đông đủ 75 phụ huynh đồng bào Bru - Vân Kiều có con đang theo học tại trường. Các phụ huynh bày tỏ sự lo lắng, bức xúc về việc con nhỏ gặp vấn đề sức khỏe sau khi sử dụng bữa sáng tại trường, trong đó 40 em phải nhập viện cấp cứu. 75 học sinh thuộc diện bán trú này đều ở các bản xa, cách trở như Khe Khế, An Bai, Hà Lẹc. Các em thường đến trường vào sáng thứ 2 và ở lại đến thứ 6 hàng tuần.

Tại cuộc họp, một số phụ huynh nói rằng con em chưa hoàn toàn bình phục sau khi nghi ngộ độc thực phẩm, điều trị cấp cứu. Nhiều phụ huynh nói rằng họ không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt của con em tại trường sau vụ nghi ngộ độc nên quyết định không đưa con đến trường. Có phụ huynh cho rằng sau những gì con em kể và bản thân tự tìm hiểu, họ hoàn toàn mất niềm tin vào ban giám hiệu nhà trường.

"Trước khi con tôi bị đau đi viện, con kể lại chưa được ăn no, thức ăn có mùi nhưng nghĩ con còn nhỏ, nói chưa chuẩn nên vẫn tin nhà trường. Giờ xảy ra sự việc thế này, chúng tôi không còn tin nữa. Trường không đảm bảo được an toàn thì chuyển học sinh về điểm lẻ ở bản để chúng tôi tiện chăm sóc", phụ huynh Hồ Thị Hương nói.

Cuộc gặp mặt 75 phụ huynh tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Phụ huynh Hồ Thị An Đa mong các cấp và lãnh đạo nhà trường sớm trả lời về việc đảm bảo an toàn cho học sinh để yên tâm cho con trở lại trường.

Trả lời ý kiến phụ huynh, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, thay mặt ban lãnh đạo nhà trường xin lỗi toàn thể phụ huynh. Về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại trường, cơ quan chức năng đang làm rõ sẽ sớm thông tin tới phụ huynh khi có kết quả. Ông Mỹ mong muốn trong thời gian chờ kết luận, phụ huynh sẽ đưa con em đến trường, tránh ảnh hưởng đến việc học.

Sau sự cố ngộ độc, bếp ăn nhà trường phải tạm đóng cửa theo quy định.

Đề nghị đình chỉ công tác phó hiệu trưởng

Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ cho biết sau sự cố, bếp ăn nhà trường phải tạm đóng cửa theo quy định. Trước khi mở lại bếp ăn, nhà trường sẽ tìm phương án để cung cấp thực phẩm an toàn cho học sinh bán trú.

Nhiều phụ huynh tiếp tục bày tỏ ý kiến, đề nghị các bên liên quan đảm bảo an toàn trong việc ăn, ở của học sinh, đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng.

"Thay mặt 75 phụ huynh, tôi đề nghị lãnh đạo ngành giáo dục, chính quyền địa phương và nhà trường xem xét đình chỉ, thuyên chuyển công tác đối với cô Đỗ Thị Hồng Huế. Thay đổi phụ trách bán trú và có phương án ăn, ở bán trú phù hợp có giáo viên, công an, bộ đội trực tiếp tham gia", anh Hồ Song, Hội trưởng hội cha mẹ học sinh của trường nêu ý kiến.

"Mong cơ quan chức năng sớm có câu trả lời. Tiền bạc đánh mất có thể lấy lại nhưng niềm tin đánh mất không bao giờ có lại", anh Hồ Văn Giang có con học lớp 3 nói.

Anh Hồ Song, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh của trường đại diện phát biểu ý kiến của phụ huynh.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Đỗ Văn Mỹ cho biết sẽ làm tờ trình gửi lãnh đạo xã, đề xuất tạm dừng công tác đối với cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế và phân công giáo viên khác quản lý, điều hành công tác bán trú. Nhà trường xin ý kiến phụ huynh và thống nhất phương án tạm chọn một cơ sở kinh doanh đảm bảo tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ bán trú.

Sau khi chia sẻ những bức xúc, có tiếng nói chung cùng nhà trường về hướng giải quyết vấn đề, phụ huynh hứa sẽ đưa con đến lớp vào sáng 2/10.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị lấy làm tiếc về sự việc vừa qua, đồng thời chia sẻ trước những khó khăn của phụ huynh và học sinh tại địa bàn xã Kim Ngân.

Bà Hương đề nghị trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy rà soát lại toàn bộ các khâu trong công tác bán trú, từ nhân sự, quy trình bếp ăn, nguồn nguyên liệu đến khâu chế biến, đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.

"Đây là sự việc đáng tiếc, cho thấy trong quản lý vẫn có những sự lỏng lẻo. Qua đây, ban giám hiệu nhà trường phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, xem xét mọi bất cập, trong đó có bếp ăn bán trú để giải quyết dứt điểm. Quan trọng nhất là sự an toàn của học sinh", bà Hương chia sẻ.