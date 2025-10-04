Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Vụ án 3 người trong gia đình tử vong: Két sắt bị di chuyển, đập phá

  • Thứ bảy, 4/10/2025 19:06 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau, có dấu hiệu bị đập phá. Bước đầu công an nhận định có thể nghi can đã ra tay sát hại cả gia đình với động cơ cướp tài sản.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin liên quan đến vụ 3 người trong gia đình tử vong, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi can hoặc có thông tin liên quan vụ án mạng thì báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 3/10, công an nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người chết chưa rõ nguyên nhân tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện 3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978, chủ nhà), bé Đỗ Tiến Thành (SN 2014, cháu ngoại ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, vợ ông Thiên).

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau, có dấu hiệu bị đập phá. Bước đầu Công an nhận định có thể nghi can đã ra tay sát hại cả gia đình với động cơ cướp tài sản.

Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi, khu vực này rất vắng vẻ, buổi tối không đèn đường. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc gồm một trệt một lầu, có hầm để xe, được xây kiên cố dạng mái thái, rộng khoảng 200 m2. Phía trước sân có nhà kho lợp bằng tôn rộng khoảng 150 m2 chuyên để ô tô tải và hàng hóa nông sản.

tham an o dong nai anh 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Qua trích xuất camera an ninh nhà nạn nhân, ghi lại thời điểm xảy ra án mạng có người đàn ông mặc đồ bịt kín, mang theo vật giống súng tự chế.

Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng liên quan.

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/vu-an-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-ket-sat-bi-di-chuyen-dap-pha-post1783962.tpo

Tiền Phong

thảm án ở đồng nai Thiên Hạnh Đỗ Duy Thiên Chu Hồng Hạnh Đăk Nhau Đỗ Tiến Thành

    Đọc tiếp

    Khan truong truy bat thu pham giet 3 nguoi trong gia dinh o Dong Nai hinh anh

    Khẩn trương truy bắt thủ phạm giết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai

    2 giờ trước 17:03 4/10/2025

    0

    Chiều 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ án “Giết người", "Cướp tài sản” xảy ra tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), nay là tỉnh Đồng Nai.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý